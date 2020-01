Siguen las negativas en el oficialismo por la ley de pesca

La diputada provincial Mariela Williams, del Bloque Oficialista, disparó contra quienes quieren avanzar con la nueva Ley de Pesca, y dijo que “en Madryn tenemos el epicentro de la actividad y entre otras cosas, el puerto más importante de Chubut, y no solo no fue consultado el Municipio, sino que tampoco consultaron al privado o a los trabajadores del sector. No tiene ningún tipo de consenso y así como quieren imponerla, la rechazaremos”.