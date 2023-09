Sigue el paro en Expreso Rada Tilly

Alejandro Quinteros, referente de los trabajadores de la empresa Expreso Rada Tilly, comentó a LU4 que “La situación sigue igual y seguimos apostados en la base de Expreso Rada Tilly reclamando con varios compañeros hasta que tengamos respuesta de la empresa. Ellos aducen que no pueden pagar los salarios por el retraso de los subsidios, pero deberían haber resuelto esta situación desde antes y no hemos cobrado ni la mitad de los sueldos de este mes y proporcionales de mayo y abril”.

Luego expresó que “Vamos a continuar con el reclamo hasta que se pague todo lo que estan adeudando, venimos estirando esta situación pero no tenemos el compromiso de la empresa para saldar las deudas. Además tenemos la persecución para algunos compañeros y eso no ayuda a solucionar los problemas”.

Finalmente advirtió que “Queremos que se pague lo adeudado esta semana y sino seguiremos con el reclamo hasta que suceda”.