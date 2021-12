Serrat se retira de los escenarios con una gira mundial

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat anunció después de 65 años de carrera su retirada de los escenarios con una última gira que comenzará en abril de 2022 en Nueva York y terminará en su ciudad natal, Barcelona.

«Después de una inactividad forzosa, obligada por la pandemia global de Covid-19, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira: «EL VICIO DE CANTAR 1965-2022», con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo», comunicó su discográfica, Sony Music.

El primer concierto tendrá lugar en el Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York el 27 de abril de 2022 y está previsto que la gira finalice en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre.

«He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría», explicó el autor de ‘Mediterráneo’ en una entrevista publicada en El País.

En su conversación con este diario, Serrat, de 77 años, señaló como principales motivos de su despedida la dificultad para realizar la labor musical durante la pandemia y la necesidad de recuperar su vida personal y familiar.

El músico nacido en Barcelona dijo haberse sentido «una persona querida por mucha gente» y agradeció haber tenido un oficio que le permitió «conocer el mundo y a gente magnífica».

Por ello, el cantante avanzó que en su última gira tendrán «un gran peso» lugares, amigos y recuerdos de los que quiere despedirse «personalmente», y detalló que pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y España.

«Mi propósito no es solo despedirme de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo de los años, sino hacerlo en los sitios donde están», sostuvo Serrat, que añadió que su intención es abandonar definitivamente los escenarios.

Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) se dio a conocer por primera vez ante el público en 1965 durante una actuación en un programa de Radio Barcelona y a lo largo de su carrera publicó más de 30 discos, de los que salieron éxitos internacionales como ‘Mediterráneo’, ‘Palabras de amor’, ‘Cantares’ o ‘Lucía’. (Sputnik)