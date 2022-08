Sergio Maldonado: “Llevamos cinco años de causa paralizada y de mentiras de Patricia Bullrich”

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, indicó este domingo en Radio de Bandera, que se emite por Radio Nacional, que “Fueron cinco años de esta impunidad que no se paró ningún día y personalmente decidí hacer un parate. No sólo por lo que vivió Santiago, sino por esta revictimización que trae mucho dolor y es necesario pensar de qué manera continuar”.

En ese marco señaló que “Llevamos cinco años con la causa paralizada y teniendo que dar explicaciones, sin que nos den ninguna a nosotros. Todo el tiempo tenemos que repetir lo mismo y se remueven muchas heridas, pero además es una falta de respeto lo que esta haciendo Patricia Bullrich y su séquito de periodistas que no le repreguntan, pero también el Poder Judicial”.

Maldonado remarcó que “Todas las mentiras de Patricia Bullrich no resisten desde el primer día, negando que Santiago haya estado en el lugar, que no habían realizado represión y ahora a cinco años miente diciendo que si se hubiese entregado Santiago estaría con vida. Todo eso es una falta de respeto a nuestra familia y para Santiago”.

Asimismo, destacó que “Es muy difícil que se nos tome en cuenta contra todo ese poder y las mentiras que constantemente dice Patricia Bullrich, es como todo el tiempo querer mover una pared teniendo que responder y dar explicaciones. De parte del Estado no recibimos ninguna respuesta y eso es una falta de respeto que nos duele mucho”.

Finalmente el hermano de Santiago enfatizó que “En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tenemos dudas que se va a condenar al Estado por desaparición forzada, pero mientras siga pasando el tiempo se hace mucho más difícil investigar y nos alejamos de la verdad; mientras tanto a nosotros ni la autopsia nos dice qué día murió Santiago”.