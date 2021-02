Sepúlveda: “Tienen que investigar a los directivos, no a los trabajadores»

Carlos Sepúlveda, secretario general del Sindicato de la Salud Pública (SiSaP de Chubut), manifestó a La Posta Comodorense Radio sus sospechas por las acusaciones contra trabajadores por la desaparición de 30 vacunas y adelantó que podría ir nuevamente al paro nuevamente en marzo.

“Dejamos la medida de fuerza en suspenso esperando que el gobierno provincial se digne a convocar a una reunión formal para tratar el tema de la deuda salarial, pero si no se generan las reuniones para los primeros días de la otra semana vamos a convocar a un paro para los primeros días de marzo”, anticipó el dirigente del SiSaP.

En lo que respecta al hurto de las vacunas indicó que “Una de las demandas de los trabajadores que recibimos en Comodoro fue por el robo de las vacunas, algo que ya había sucedido en Trelew con la pérdida de frío de las vacunas. Se habló de sanciones y culpables, pero no apareció nadie en aquella vez. Esta vez sucede lo mismo con el supuesto hurto después de 15 días y las culpas siempre recaen sobre el personal operativo hospitalario”.

Luego agregó que “Nos llama la atención la decisión de la directora del Área Programática que señala a los posibles involucrados para hacer los allanamientos, pero en ese listado no hay gente de supervisión o de cargos que haya estado en ese momento y termina siendo una cuestión discrecional que apunta hacia determinados trabajadores”.

Al consultarle qué se podría estar ocultando respondió que “Muchísimas cosas, siempre se apunta a los trabajadores de más abajo y siempre se tapan cosas. Por ahora nos vamos a reservar un poco, pero por lo general siempre se tapan responsabilidades de gente de más arriba; más allá de que puede haber un agujero negro con este tema de las vacunas”.

La nota: