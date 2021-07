Separá orgánicos, aprendé a compostar y ganá un plantín

Urbana Higiene Ambiental y Vivero Nativas del Sur te invitan a participar de una nueva alternativa para seguir impulsando la clasificación de residuos domiciliarios. La consigna es separar los orgánicos de los desechos y canjearlos por un plantín, una nueva actividad que se impulsa en el marco de la campaña SE-PARAR que inició en 2016.

“Los desechos orgánicos son uno de los principales problemas de contaminación del mundo, en los rellenos sanitarios generan gases de efecto invernadero. Y también son un recurso que se puedan reciclar, cada 100 kilos de basura orgánica domiciliaria se obtienen 30 kilos para el compost. Cuando compostás, reciclás los orgánicos en tu casa y obtenés un proceso avanzado en la cadena de clasificación del reciclaje”, explicó Nadia García, Técnica en Floricultura.

La materia orgánica es el elemento más abundante en la bolsa de basura que se lleva el camión recolector. Por lo general el 50% de nuestros desechos son orgánicos. Además, una persona genera medio kilo por día, lo que equivale a 182 kilos al año. Un dato no menor de nuestra ciudad, es que los residuos orgánicos llegan a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, en su gran mayoría mezclados con el resto de la basura no destinada al reciclaje.

Quienes estén interesados en participar, y adoptar este hábito, deben acercarse al Vivero Nativas del Sur, de martes a sábados, de 10 a 17hs en el Barrio Bella Vista Sur. Parte de este proyecto surge con el objetivo de motivar a la comunidad en la clasificación de orgánicos y a cambio llevarte un plantín, producto de tierra compostada realizada en el vivero.

Como parte de esta actividad, Nadia García brindará un vivo de preguntas y respuestas, este martes 22 de julio a las 15hs a través del canal de Instagram/Urbanacrok (https://www.instagram.com/urbanacrok/) . El objetivo del encuentro es que vecinos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly conozcan esta alternativa y comiencen a disminuir los residuos que desechan.

¿Qué residuos orgánicos se reciben?

Todos aquellos residuos de origen vegetal que utilizamos en el hogar: yerba, café, infusiones, cáscaras, servilletas de papel, carozos y restos de frutas y verduras. Además: hojas secas (a excepción de pinos y eucaliptos).

¿Son un problema?

No son un problema, porque terminan siendo el resultado de nuestras actividades diarias de cocinar y recursos necesarios que utilizamos en nuestras casas, pero si no son separados y tratados adecuadamente, generan muchos inconvenientes:

• Si desechas todo en la bolsa que se lleva el recolector, estás ensuciando los residuos reciclables (papel, cartón, plástico, metal y vidrio, entorpeciendo la tarea de la recuperación);

• Generan gases durante su transporte hacia los sitios de disposición final que contribuyen al cambio climático;

• Su descomposición no controlada genera sustancias que contaminan el aire y suelos, además de desprender malos olores y ser fuentes de propagación de plagas y enfermedades.

¿Qué sucede con los restos orgánicos que llevas a Nativas del Sur?

Los orgánicos recibidos en el vivero son procesados utilizando la técnica de compostaje, que es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener compost, un abono natural que es obtenido a través de la biotransformación de estos residuos de origen vegetal y animal, gracias a la acción de microorganismos como bacterias, hongos y levaduras, y por pequeños animales detritívoros como lombrices, tijeretas y escarabajos.

El material que se produce es utilizando para produciendo, de esta manera, se promueve la economía circular y se genera un mayor hábito en la clasificación de los residuos domiciliarios.