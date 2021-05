Senguer tiene 81 casos positivos

Miguel López, intendente de Río Senguer, manifestó a LU4 que en las últimas semanas se incrementaron los casos de Covid y llegaron a detectarse 81 contagiados, los que representan el 4% de total de la población.

“En el último parte epidemiológico de ayer se registraron 81 casos positivos en la localidad. Desde hace tres semanas se produjeron muchos contagios en el pueblo y veníamos tomando definiciones de cerrar actividades hasta el primero de junio, lo que fue reafirmado por los decretos nacionales y el provincial”, relató.

En ese marco explicó que tamaña cantidad de casos se viene dando sobre una población total de 2.000 habitantes que posee la localidad. “Somos pocos y el aumento de los casos en muy alto. No sabemos de dónde vienen tantos contagios porque la gente viaja mucho, nos tiene desconcertado el tema; tenemos dos derivados a Comodoro”, relató.

López sostuvo que “Adherimos al decreto provincial parcialmente porque se establece el cierre de los comercios a las 19 horas y nosotros lo corrimos para las 21 horas porque nosotros acá somos pocos. Tampoco adherimos al cierre de la circulación porque tenemos que tener un poco más de conciencia social y no tener que sacar a la policía para que no se salga de noche”.

Finalmente manifestó que “Esperemos que la cosa se vaya encaminando y en los próximos días tengamos que levantar las restricciones. En Senguer venimos vacunando al ritmo de la provincia y llevamos cerca de 400 vacunados”.