Segundo abrazo simbolico de la escuela 7717 en reclamo de condiciones edilicias

Damian Simoes es delegado de la Escuela 7717 del barrio Stella Maris, en diálogo con la LU4, indicó «este es el segundo abrazo simbolico porque no hemos tenido respuesta de las distintas demandas que hicimos, tenemos por un lado el hundimiento del suelo de la biblioteca casi de 15 centímetros, lo que comenzó a causar daños en otras aulas, tenemos también problemas en los baños por la presión misma que esta sufriendo el edificio. Esto sumado a que no tenemos calefacción hace un mes y por lo cual no tenemos clases». Esta situación afecta a unos 200 estudiantes.