Se volaron 3 viviendas y 168 techos

El secretario de Control Operativo, Ricardo Gaitán, brindó hace instantes un informe de los trabajos que se realizaron desde las areas municipales para atender las demandas y situaciones que generó el fuerte temporal de viento, que castigó la ciudad desde primera hora de la mañana.

Gaitán comentó que «en el municipio se realizó una reunión con todos los sectores que siempre trabajan en las emergencias a las 9.30. Allí, el intendente Juan Pablo Luque dispuso poner todo el esfuerzo, horas y recursos que se tienen para contener lo que sabíamos que el viento podía producir».

A modo de síntesis, luego de recordar que la ciudad y su zona de influencia está contenida dentro de alerta roja, que prevé vientos de hasta 150 kilómetros, indicó que se atendieron más de 460 reclamos puntuales, que se volaron tres viviendas enteras y se volaron 168 techos.

La fuerte intervención municipal

Con la presencia del intendente y los funcionarios municipales, se brindó una conferencia de prensa en Defensa Civil por la situación climática, donde se dieron detalles de las intervenciones y las medidas tomadas. Los trabajos continuarán durante toda la madrugada, cuando se esperan ráfagas nuevamente ráfagas fuertes. Hasta las 6 am del lunes no habrá transporte público de pasajeros y la Ruta Nacional N°3 permanecerá cerrada, al igual que el ingreso desde Santa Cruz. En tanto, durante el lunes la Municipalidad prestará servicios en cada una de sus áreas.El operativo comenzó a las 10 am, cuando comenzaron a registrarse las primeras consecuencias de las ráfagas fuertísimas que se perpetuaron durante toda la jornada del domingo en variados momentos.

El viento, cuyas ráfagas superaron los 140 k/h, provocó voladuras de techos, escombros, tiró árboles, provocó diversos perjuicios tanto en viviendas particulares como en comercios, empresas y vehículos.

Asimismo, al manifestarse roturas de vidrios en al menos ocho unidades de colectivos, alrededor de las 18:30 horas se debió interrumpir el servicio de transporte público en todo el ejido de Comodoro Rivadavia, hasta este lunes a las 6 am.

El servicio eléctrico se mantuvo cortado en numerosos barrios de Comodoro y Rada Tilly, comenzando a normalizarse sobre las 20 horas en algunos de ellos. En tanto, el servicio de telefonía e internet fue uno de los más afectados en la ciudad, sin horario de normalización total hasta el momento.

Casi 500 llamados



En ese marco, el secretario de Control Urbano y Operativo, Ricardo Gaitán, comentó que “el intendente está en la sala de situación evaluando cómo sigue el alerta roja, por el cual vamos a continuar trabajando intensamente como lo hicimos en esta jornada”.

A continuación, detalló que “desde las 10 am que empezó el operativo, atendimos 460 reclamos; 160 voladuras de techos en distintos lugares de la ciudad; muchos postes caídos de electricidad, telefonía e internet; una gran cantidad de árboles -algunos de mucha antigüedad; hubo un incidente a la altura del infiernillo, donde se voló una casilla rodante; y 3 voladuras de vivienda completa”. Más allá de las consecuencias materiales ocasionadas por el temporal, el funcionario valoró que “no hubo que lamentar ninguna víctima”.

barrios más afectados fueron, en zona sur, Abel Amaya, Moure, Quirno Costa, Las Flores, San Martín y Centro; mientras en zona norte hubo complicaciones en Restinga Alí, Palazzo, Km5, Don Bosco, Astra, Sismográfica y General Mosconi.

“Desde primera hora convocamos a todas las secretarías que habitualmente trabajamos en conjunto en situaciones de emergencia: Coordinación de Gabinete, Obras Públicas, Desarrollo Humano, Gobierno y Servicios a la Comunidad, junto también con la SCPL cuyos trabajadores se vieron abocados a restablecer el servicio eléctrico en condiciones complicadas y es muy valorable”, agregó Gaitán. Cabe destacar que este lunes la atención en la Municipalidad, en sus distintas dependencias, será normal.

“Vamos a seguir porque hay un nuevo alerta rojo para las 21 horas hasta las 01 del lunes, con ráfagas que rondarían los 140 o 150 kilómetros por hora. Por eso solicitamos a la comunidad que eviten salir hasta mañana de no ser necesario”, manifestó.

Cierre de ruta hasta la 6 am

Otra de las medidas tomadas durante la jornada del domingo fue el cierre de la Ruta Nacional N°3, primero para la circulación de vehículos de gran porte, y luego en general, para evitar cualquier tipo de accidente por las fuertes ráfagas.

En ese sentido, Gaitán explicó que “junto a Defensa Civil de la Provincia, decidimos en conjunto, con buen criterio, cerrar la RN3 porque era sumamente peligroso. Esta decisión va a persistir en principio hasta las 6 am del lunes, siempre y cuando las ráfagas disminuyan”.

“También desde Santa Cruz están colaborando, evitando el tránsito desde Caleta Olivia hasta Comodoro. Además, estamos en permanente contacto con la gente de Sarmiento, Río Mayo, Río Senguer para establecer criterios en conjunto”, agregó.