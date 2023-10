Se suspendió el debate entre candidatos a la diputación nacional

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco decidió suspender el debate que, la semana próxima, iba a realizarse entre los candidatos a la diputación nacional.

La suspensión se motivó en las negativas de los candidatos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, Jorge Ávila y César Treffinger.

Los únicos que habían aceptado el debate fueron José Glinski y Martin Ulacia, de Unión por la Patria y Frente de Izquierda.

Glinski: «Privan a los chubutenses de saber qué es lo que están eligiendo»

«El candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, José Glinski, lamentó hoy la suspensión del debate organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco que estaba previsto para la próxima semana y aseguró que “hay candidatos que privan a los chubutenses de saber qué es lo que están eligiendo”.

“A diferencia de lo que pasó a nivel nacional, que pudimos ver a los representantes de todos los partidos, en Chubut las otras fuerzas políticas parecen esconderse, no dan notas y no quieren debatir en público, quizás porque no están conformes con el espacio al que representan”, señaló Glinski.

De acuerdo a un comunicado que difundió la casa de altos estudios, el encuentro que se iba a realizar en Esquel fue suspendido porque los candidatos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio no confirmaron su presencia. Los únicos candidatos a diputados que habían asegurado su lugar fueron Glinski y Martín Ulacia del Frente de Izquierda.

Al respecto, Glinski había remarcado la importancia del debate para la construcción democrática: “no es un espacio para discutir el voto sino para hacer más transparente la elección”, dijo al confirmar su participación y aseguró que “es una forma de aumentar la transparencia del contrato electoral”.

Ulacia: «Arrugaron, nos quedamos con las ganas»

El candidato de la Izquierda, Martin Ulacia, lamentó la suspensión y aseguró que «nos quedamos con las ganas de preguntarle a Treffinger si es negacionista como Milei, y a Ávila de preguntarle cómo y por qué va con Patricia Bullrich, que siempre reprimió a los trabajadores».

El periodista también dijo que en el debate iba a preguntarle a Glinski «por qué va con Massa y Arcioni está en su misma boleta’.

«La suspensión es una làstima. Nos quedamos con las ganas. La noticia es que Ávila y Treffinger arrugaron», concluyó.