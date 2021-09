Se suspenden las clases en la Escuela N° 39

En el día de ayer, 9 de septiembre, fueron las familias quienes se organizaron a través de los grupos de Whatasapp para reclamar por el olor a gas, de acuerdo a los relatos de sus hijos.

Desde las llamadas, las familias realizaron guardias esperando que Camuzzi realice la correspondiente verificación. Solo se acercó un empleado a observar el nicho que se encuentra en el exterior y se retiró.

Videos y audios de lo observado fueron insumo para que se reiteren las llamadas a Camuzzi.

Hoy, durante la mañana, personal de Camuzzi se acercó a la escuela y verificaron los calefactores, como puede verse en imágenes.

Siendo las 10:15 hs, se acercó nuevamente personal para realizar reparaciones en los artefactos. Como por ejemplo, en el termotanque exterior.

En estas circunstancias, las clases por decisión de las autoridades, se dictaron en forma normal en el turno mañana.

Por presión de las familias que viralizaban audios e imágenes y por el estado público de estas nuevas denuncias, fue decisión de la Directora suspender las clases en el turno tarde.

También se suspenden las clases para el día lunes 13 de septiembre, en ambos turnos, para que los únicos 3 auxiliares de la educación que trabajan desde la apertura al cierre del establecimiento puedan realizar la limpieza correspondiente.

Santiago Goodman, Junta Ejecutiva ATECH, se comunicó en forma inmediata con las docentes de Escuela N° 39 al tomar conocimiento por las familias de la Asociación Cooperadora y madres que habían denunciado a Camuzzi sobre esta nueva situación irregular que pone en riesgo la vida de niños, niñas y adultos. Manifestó total disconformidad con la decisión de la directora sra. María Cristina Chiramberro por no suspender las clases en el turno mañana e incluso expresar que “estaba todo en condiciones”.

Sin embargo, en una entrevista para un medio audiovisual local, la misma Directora informó que personal de Camuzzi “encontraron una pequeña falla en un termotanque, que es el termotanque que está en el exterior, de un flexible que tenía una pequeña pérdida. Eso se reparó en el transcurso de la mañana. Vino el gasista matriculado, hizo la reparación y ahora estamos esperando que venga Camuzzi y retire el precinto de clausura”.

Mientras estas declaraciones acontecían por parte de la Directora sra María Cristina Chiramberro, paralelamente, los técnicos de Camuzzi reparaban los caloramas de sala de Biblioteca, otros caloramas de las aulas y los ubicados en la galería.

“Las cosas no están en perfectas condiciones y en normalidad”-aseveró Santiago Goodman. -“Las mentiras tienen patas cortas, cada una de las veces que Camuzzi fue tuvo que hacer reparaciones. Para llegar a la prueba de hermeticidad solicitada por la Directora separada del cargo sra. Claudia Aguilar (se realizó el 28 de julio, feriado provincial), tuvieron que cambiar 4 artefactos y tuvieron que cambiar parte de la cañería. Y recién ahí dio correctamente la hermeticidad. No es como lo cuenta o lo relata la directora que es la “cuarta vez que viene Camuzzi y está todo perfecto”. Porque si esto fuese verdad las clases en el turno tarde deberían dictarse en forma normal. Y no es así. Siendo las 12 del mediodía aún continúa Camuzzi trabajando en el lugar. Han cambiado el calorama de la Biblioteca. No está todo perfecto. No está todo mágicamente en las condiciones que debería estar como lo ha planteado la Directora Cristina. Yo vuelvo a un planteo común: si vos tenés una pérdida de gas y terminás cambiando un calorama, ¿estaba todo en “perfectas condiciones”? No. No. Había algo que estaba mal.

Desde la separación del cargo de la Directora sra. Claudia Aguilar, se han cambiado 3 caloramas y se han cambiado las cañerías externas y aún persisten las pérdidas de gas.

Al cierre de esta edición, los docentes se encontraban a la espera de un comunicado oficial del Ministerio de Educación para constatar que los seguros de la ART (niños y docentes) se encuentren pagos. Realizadas las consultas por los docentes al 0800 555 5278 informaron que el Ministerio de Educación no es cliente de la empresa aseguradora.