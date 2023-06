Se separó de su mujer y tiró abajo la casa en la que vivían: “No construyan en lo de sus suegros”

Un usuario de TikTok compartió un video en el que mostró la demolición. “Haría lo mismo aunque me dolería mucho por todo el esfuerzo que se hizo”, fue uno de los comentarios.

Un usuario de TikTok se volvió viral en la aplicación china tras compartir un divertido e insólito video de la decisión que tomó luego de separarse de su mujer: destruyó la casa que había edificado en el terreno de sus suegros y filmó todo el proceso para sus redes sociales.

En la descripción del video, el hombre escribió: “Me botaron pero me llevo la casa que hice. No construyan en la casa de sus suegros”. En las imágenes, se puede apreciar cómo quedan solo escombros, ladrillos rotos, fierros torcidos y paredes a medio demoler, representando únicamente el recuerdo de lo que alguna vez fue aquel hogar.

El video se volvió viral en TikTok. (Foto: TikTok/@.jano055).

El video captó la atención de los usuarios de plataforma y coleccionó más de 4 millones de reproducciones, más de 160 mil “Me gusta” y cerca de 3500 comentarios. Algunos aplaudieron la audacia del hombre, mientras que otros rechazaron enérgicamente su comportamiento y lo consideran irresponsable e inmaduro.

“Mi marido construyó en la casa de mi papá y siempre me ha dicho que es casa de mis hijas que el sabe que no se llevará nada…”, “A mí me dolería romper algo que me costó. Creo que hay otras formas de recuperar lo invertido”, “Quien siembra en terreno ajeno, hasta la semilla pierde”, “Yo haría lo mismo”, “Felicidades, que les cueste construir” y “Yo haría lo mismo aunque me dolería mucho por todo el esfuerzo que se hizo” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.