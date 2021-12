Se retiró el Kun Agüero

El futbolista argentino Sergio «Kun» Agüero anunció este miércoles entre lágrimas en rueda de prensa su retiro de la actividad producto de una arritmia cardíaca detectada hace 46 días mientras jugaba con la camiseta del Barcelona un partido de la liga española contra el Alavés.

«Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Primero es mi salud. Ya saben por qué tomé está decisión. Estoy muy orgulloso por mi carrera. Siempre soñé con jugar al fútbol, desde que toqué una pelota a los cinco años», afirmó el atacante que disputó tres mundiales y cinco copas América con la camiseta albiceleste.

Las imágenes de Agüero tomándose el pecho antes de salir reemplazado el 30 de octubre en el Estadio Camp Nou desataron todo tipo de especulaciones acerca de la carrera del futbolista, recién transferido desde el Manchester City inglés y que llegó a anotar un gol en el equipo culé en la derrota por 2 a 1 en el clásico ante Real Madrid.

«Cumplí mi sueño de jugar al fútbol, nunca pensé en llegar a Europa. Agradezco a Independiente, que es donde me formé», dijo el ahora exfutbolista, que además cuenta con un equipo de E-Sports.

Agüero surgió en Independiente de Argentina, donde debutó a la corta edad de 15 años debido a su precoz talento. Enseguida fue señalado como una promesa y los ojos europeos se posaron sobre su figura de 1,73 metros.

Luego de Independiente brilló en España en el Atlético de Madrid, pero fue en el Manchester City donde marcó una era, erigiéndose como el máximo goleador histórico del equipo inglés, del que se despidió luego de la derrota ante Chelsea en la final de Champions League.

Dos días después de ese partido fue transferido al FC Barcelona, donde cumpliría el sueño de jugar junto a su amigo Lionel Messi hasta que fue fichando por el PSG francés.

Messi lo despidió con un posteo en su cuenta oficial de Instagram en la que escribió: «Prácticamente toda una carrera juntos, Kun… Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha».

«Con la gran alegría de levantar la Copa América hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra… Y la verdad que ahora duele mucho ver como tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metés a todo», escribió el astro argentino.

Messi deseó a su amigo «lo mejor en esta nueva etapa» en una publicación llena de fotos juntos en diferentes etapas del seleccionado argentino.

DIFÍCIL DECISIÓN

«Las primeras dos semanas fueron duras. Los médicos me dijeron que lo mejor era no seguir, y ahí me empecé a mentalizar. No fue fácil. Lo fui procesando. Cuando me dijeron que ya era definitivo tardé unos días más en procesarlo, pero cuando pasaron los días seguía con esperanzas. Luego lo pensé en frío», contó el argentino sobre la decisión de su retiro.

No obstante, aclaró: «Ahora estoy bien».

En clubes, Agüero completó 685 partidos, en los que convirtió 385 goles.

En la selección argentina ganó dos mundiales Sub 20 y la Conmebol Copa América 2021, uno de sus títulos más importantes, y el último de su carrera.

«¡Gracias por todo, campeón! Quedará en nuestra memoria tu sonrisa al levantar la Conmebol Copa América que tanto anhelaste» ¡Te extrañaremos dentro del campo de juego, Kun!», lo despidió la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) también le dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter: «Nuestros pensamientos están con Sergio Agüero cuando anuncia su retiro. Felicitaciones por una maravillosa carrera desarrollada en los estadios más importantes».

Con la albiceleste jugó 101 partidos y convirtió 42 goles y es el séptimo futbolista con más encuentros en la historia y el tercero con más tantos convertidos.

Hizo dos goles en Mundiales, nueve en Copa América y la misma cantidad en Eliminatorias Sudamericanas.

El futuro de Agüero es una incógnita aunque, según sus palabras, seguirá vinculado al fútbol.

«Voy a seguir vinculado al fútbol, eso seguro. Ahora voy a poder disfrutar un poco más de la vida», adelantó, y luego, añadió: «Ahora voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada por un tiempo».

Por lo pronto, su equipo de E-Sports llamado KRÜ acaba de quedar entre los cuatro mejores del mundo en Valorant el máximo torneo del circuito competitivo del shooter de Riot Games. Una actividad en la que Agüero vuelve a demostrar ser un adelantado. (Sputnik)