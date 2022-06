SE REALIZÓ EN EL CENTRO CULTURAL LA JORNADA DE DEBATE “PENSAR LO URGENTE”

El encuentro que tuvo lugar el día de ayer contó con la participación de casi 150 personas, entre referentes de todo el arco político y cámaras de la ciudad, en donde se invitó a discutir sobre la agenda política en pos de pensar en proyectos y consensos a largo plazo.

En la tarde noche de ayer tuvo lugar en el auditorio del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, la jornada de debate “Pensar lo urgente”. La jornada contó con exposiciones del diputado nacional Fabio Quetglas, el ex diputado nacional Gustavo Menna, la presidenta del Concejo deliberante de Mar del Plata Marina Sánchez Herero y el ex ministro de economía Alfonso Prat Gay. En tanto el concejal Tomás Buffa ofreció como moderador de las distintas temáticas.

Participaron del encuentro unas 150 personas, entre las que destacó la presencia del viceintendente de la ciudad Othar Macharashavili, la diputada Ana Clara Romero, los intendentes de Rada Tilly, Luis Juncos; de Rawson, Damián Biss; de Esquel, Sergio Ongarato y de 28 de Julio, Adriana Agüero.

Además, participaron referentes del Colegio Público de Abogados, de la Cámara de Comercio y representantes de distintos partidos políticos de la ciudad.

La jornada fue organizada conjuntamente por el concejal Tomás Buffa y el Comité Departamental de la UCR en Comodoro Rivadavia.

La propuesta incluyó, entre otras cosas, reflexionar desde una mirada crítica hacia la agenda actual, así como también sobre la necesidad de pensar en proyectos y consensos a largo plazo para enderezar la política. Se debatió sobre temáticas como la economía argentina, el rol de la Justicia, el aprovechamiento de los recursos, la implementación de la Boleta Única de Papel y el rol de la mujer en la política.

Además, se habilitó un espacio para que el público realizara preguntas sobre estas temáticas, nutriendo aún más el debate y el cruce de miradas para generar acuerdos.

Al respecto de la importancia de la fecha, el organizador y moderador Tomás Buffa reflexionó: “Tener a más de 120 personas participando de una jornada en la cual se discuten temas de tanta actualidad siempre es fructífero y positivo. Creo que la participación de distintos partidos políticos y de distintas cámaras es un aporte importante que hay que empezar a fomentar y animarse a discutir y ser crítico.”

Por su parte, el ex ministro de Economía de la Nación, Alfonso Prat-Gay, quien fue invitado especialmente para la ocasión, también brindó algunas palabras al respecto de la importancia de la jornada: “Fue un gran evento y siempre me llevo el cariño de la gente que se acerca con sus ansiedades o preocupaciones. Creo que es un momento de escucha y estos ámbitos nos ayudan un poco a que cada uno pueda traer sus preguntas y tener un diálogo. Hoy lo tuvimos y fue muy bueno que hubiera participación de distintas fuerzas políticas y me parece que este es el camino, así que me voy muy contento.”

De esta manera, se siguen abriendo nuevos espacios para fomentar la pluralidad de voces y las discusiones, conversando desde distintas miradas para generar puntos en común que ayuden a construir un mejor futuro para el país.