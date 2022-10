Se realizó en Comodoro la audiencia pública de la Defensoría del Público

Hoy, en el auditorio del Centro Cultural, se realizó la audiencia pública de la Defensoría del Publico para toda la Patagonia.

En la audiencia, conducida por la titular de la Defensoría, la periodista Miriam Lewin más de 50 organizaciones expresaron sus inquietudes para democratizar la comunicación.

Miriam Lewin expresó a LU4 “La audiencia pública que es la segunda vez que se realiza en Patagonia y los comodorenses no se han inscripto mucho de manera presencial, aunque sí lo hicieron de manera virtual la que se podrá seguir por el canal de YouTube de la Defensoría Pública (www.defensadelpublico.gov.ar)”.

“La Defensoría defiende los derechos de las audiencias y en esta oportunidad será para toda la Patagonia sobre la concentración de los medios y los nuevos entornos digitales y la influencia que tienen en el derecho humano a la comunicación”, agregó.

Lewin señaló que “La Ley de medios fue muy debatida en su construcción en todo el país generando muchísima movilización, pero también fue muy combatida en escenarios judiciales y el macrismo la recortó a semanas de asumir”.

Y sostuvo que “Hay otros aspectos de la ley que están vigentes como el de la accesibilidad de gente con discapacidad y que no se cumplen, tal es el caso del artículo 66; aunque también hay otros aspectos incumplidos que están vigentes”.

Finalmente indicó que “Se trata que la población tome conciencia y se defienda de los mensajes de odio para impedir que se cercene su derecho a expresión, para que no se trasladen al mundo físico como sucedió en el caso de la vicepresidenta pero que también sucede con los ataques a los pueblos originarios”.