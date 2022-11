Se realizará el primer Festival de Blues en Comodoro

Después de mucho tiempo de espera, Comodoro Rivadavia tendrá su primer Festival de Blues. La iniciativa, que cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través de la Secretaría de Cultura, tiene ya fecha y lugar donde artistas de la región realizarán homenaje al género musical y sus variados colores.

Una fecha esencial para los amantes del blues y de la música en general. Será el Viernes 11 de Noviembre a las 21 hs en el Centro Cultural Comodoro Rivadavia.

Blues en Argentina

Sin lugar a dudas los más de 50 años de blues argentino han forjado un género propio con condimentos propios que lo hace único en el mundo. El Blues puede ser la música de la agonía y la incertidumbre, pero también puede ser la banda sonora de una vida de lucha y superación… puede ser la “historia de como la belleza florece en los campos de la brutalidad”.

El blues como género musical es eso; belleza en los campos de la brutalidad.

Es la expresión artística más influyente en la historia de la cultura popular

El Blues es la RAÍZ… todo lo demás son sus FRUTOS…

El 12 de Noviembre se conmemora el Dia del Blues Argentino cuando en 1968, el gripo MANAL con Alejandro Medina, Claudio Gabis y Javier Martínez subieron a un escenario a cantar Blues en español, convirtiéndose así en los primeros bluseros de la historia del rock argentino.

Ese día Luis Alberto Spinetta vaticinó como jornada histórica al 12 de noviembre.

El Evento

Con el apoyo y acompañamiento de la Sra. Liliana Peralta, Secretaria de Cultura de la MCR, esta primera edición del Festival de Blues de Comodoro Rivadavia, contará con la presencia de La Clandestina, Camaleones Vintage y The Original Blues Company de nuestra ciudad, Damián Duflós Blues Band de Esquel y José María Rearte de Trelew.

La Clandestina

Formada en 2019 por Leandro Badía en guitarras y Martín González en armónicas. Dúo de músicos de enorme trayectoria en la región donde se recrean los sonidos tradicionales del Blues en composiciones propias y homenajes a artistas nacionales e internacionales del género.

Con mucha participación en el circuito blusero de la ciudad, acompañan a Dario Soto en sus shows en la ciudad.

Camaleones Vintage

Creada en 2010 la banda tuvo varias formaciones, actualmente integrada por Jorge Jacobo en Batería, Sergio Viltes en Bajo y Voz y Aaron Ojeda en guitarras, la agrupación cumple 11 años de trayectoria transitando el rock y el blues. En 2017 presenta su primer disco La Ruta del Desconcierto recorriendo toda la región. Actualmente se encuentra a las puertas de la presentación de su segundo trabajo discográfico. Ha participado en numerosos eventos y compartido escenario con los artistas naciones de blues de mayor trayectoria.

The Original Blues Company

Agrupación que nace en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con ya más de 5 años, formado por Nico Bueno en armónicas, Mauri Soto en Batería, David Hernández en guitarras y Pablo Alonso en bajo y voz, nos comparte la evolución del blues llegando al Rockabilly y la influencia en el Rock&Roll

Ha compartido escena con Luis Robinson, Darío Soto y Juanma Torres, Gabriel Graetzer, Alberto Pol Castillo, Ximena Monzón, Damián Duflós, etc. referentes del Blues nacional.

Con una amplia trayectoria en la región y con presentaciones internacionales en festivales de Blues de Pergamino, México y Paraguay, The Original Blues Company editó en 2022 su primer disco grabado en Comodoro con Gerardo Alcoba, producido por La Hoja Récords, mezclado y masterizado en Estudios Maya de Córdoba.

Ha participado en el programa Unísono de la TV Pública, con la difusión nacional de “El jefe”

Damián Duflós Blues Band

Damián Duflós – Armónica y voz con el acompañamiento de Daniel Agüero en bajo, Alun Lloyd en Guitarra Eléctrica y Rudy Murúa en Batería

El proyecto busca recrear el sonido de la primera etapa del Blues eléctrico de los años 50, actualmente conocido como EARLY ELECTRIC BLUES, cuyo mayor referente probablemente sea Little Walter.

Damián Duflos (1975) es uno de los mayores referentes patagónicos de la armónica y el blues. Desde el año 2017 se afinca nuevamente en su Esquel natal y allí surge la versión local de la DAMIAN DUFLOS BLUES BAND junto a reconocidos músicos de Blues de la ciudad de Esquel.

José María Rearte – JR y la hora del Blues

Proyecto solista de José Rearte un hombre de blues con más de 25 años de experiencia, lo que lo convierte en embajador del Blues de Trelew Patagonia

Argentina.

Ha tocado a la par de Luis Robinson, Alejandro Medina, Ricardo Tapia, Miguel Botafogo, Daniel Rafo, Claudio Gabis, Alambre González, Damián Duflós, César Castillo, entre otros.

Con la agrupación JR y La Hora del Blues, da a conocer la historia del Blues, siendo la principal referencia en la zona a la hora de hablar de este género musical, con un repertorio que es una mezcla de los clásicos de los artistas consagrados del país, además de los temas propios que abordan distintas temáticas con un sonido y estilo regional,

Ha participado en numerosos festivales naciones e internacionales de Blues

Blues por una causa para Nepal, Festival de Blues de Pergamino. Posadas Misiones, Asunción Paraguay, Obregón Sonora Blues Fest (México), como así también en programas televisivos, radiales y documentales, destacándose la participación en el programa Unísono de la TV Pública

La convocatoria

Día: Viernes 11 de Noviembre de 2022

Horario: 21:00 hs

Lugar: Centro Cultural Comodoro Rivadavia

Entrada: Libre y gratuita