“Se produjeron diferentes focos alejados uno del otro, sucedió algo raro”

Irene Vera, vecina de Cholila, relató a La Posta Comodorense Radio lo que significó vivir el día de los incendios en la Comarca Andina Patagónica y las sospechas que ha generado la simultaneidad de los focos ígneos que se produjeron.

“Fue un día difícil, no estoy acostumbrada a esto. Todo fue muy rápido, el viento soplaba fuerte y a la noche avanzaba el fuego. La zona estaba muy seca y todo pasó muy rápido, pero lo raro fue que se produjeron diferentes focos alejados uno del otro; eso nos hace pensar que sucedió algo raro”, comentó.

Vera agregó que “Los servicios volvieron ayer a la tarde y recién ahí nos pudimos enterar de lo que estaba pasando en el resto de las localidades. Lo único que tengo miedo es que nos pase lo mismo que cuando vivía en Comodoro y nos agarró el temporal, ojalá ahora se cumpla acá con la ayuda que se esta prometiendo”.

Para la vecina de Cholila, “Me asombró de lo unidos que es la gente acá, todos ayudando a los demás, eso fue muy importante. En Cholila no se incendiaron casas porque el viento cambió de sentido y se fue para la ruta, igual me quedé impactada con las pérdidas de los árboles y los bosques”.

