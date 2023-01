Se presentó la tradicional corrida de Diario Crónica

El intendente Juan Pablo Luque participó este jueves del lanzamiento de la 58° edición

de la corrida de atletismo de Diario Crónica que se realizará el sábado 28 de enero.



“Como Estado municipal tenemos la obligación de que estos eventos continúen,

tenemos que promoverlos y vamos a seguir apostando al deporte y al atletismo”,

remarcó Luque en la antesala también de lo que será la carrera Comodoro Ultra Trail

en febrero.

La nueva edición de la tradicional corrida de Diario Crónica será el próximo sábado 28

de enero, que se correrá por distintas arterias principales de Comodoro Rivadavia.

Contará con centenares de atletas internacionales, nacionales, de la región y de

nuestra ciudad; y un fuerte acompañamiento del Municipio a través de la logística del

Ente Comodoro Deportes.



La conferencia del lanzamiento de la 58° corrida de desarrolló en las instalaciones del

Centro de Exposición y Promoción Turística (CePTur). Además del intendente Luque,

asistieron el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; la secretaria

de Cultura, Liliana Peralta; el secretario de Salud, Carlos Catalá; el secretario de

Desarrollo Humano y Familia, Marcelo Rey; el secretario de Deportes de Rada Tilly,

Jorge Mérida; el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE),

Horacio García; y el jefe de Publicidad de Diario Crónica, Gustavo Zamit, entre otras

autoridades y deportistas.

Al respecto, el intendente destacó que “para nosotros es importante presentar esta

nueva corrida de Crónica, que es igual a decir Comodoro Rivadavia; que nos caracteriza

y que hace que año tras año, tenga otra trascendencia a nivel nacional e internacional

mucho más importante”.

Luque subrayó que “la corrida del año pasado fue tremenda y hace que nuestra ciudad se potencie, se muestre”. Asimismo, ponderó que en la ciudad “hay muchas cosas por

hacer, donde mostramos nuestro poder de organización, logística y esta amalgama entre el sector público y privado, que en pocos lugares del país se puede apreciar como lo apreciamos en nuestra ciudad”.

El intendente afirmó que “como Estado municipal tenemos la obligación de que estos

eventos no se caigan nunca más, tenemos que promoverlos y vamos a seguir apostando al atletismo”, y al mismo tiempo recordó que “en febrero vamos a tener la

primera maratón Comodoro Ultra Trail, que es otro evento que va a caracterizar al

atletismo, al turismo, con la posibilidad de mostrar los lugares hermosos que tenemos en la zona de Caleta Córdova, Rocas Coloradas, todas las playas y los cerros”.

Luque felicitó a la familia Zamit, que “para nosotros es muy importante lo que empezó

tu abuelo hace tantos años, y son esas personas que quedarán siempre en la historia

grande de nuestra ciudad, gente que se comprometió con Comodoro y el deporte.

Pidió que la comunidad “disfrute de esta corrida, que seguramente va a estar lleno de gente, y seguir a los corredores que son los protagonistas de esta corrida”, cerró.

Una marca en la ciudad

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, reconoció que el evento

deportivo “es una carrera que ya tiene toda una historia en la ciudad, no es fácil llevar

adelante 58 años de esto. El diario tomó ese desafío, fue parte de concretarla y poner

la marca en la ciudad, por eso cuando se habla de la corrida de Crónica se habla de Comodoro”.

Martínez felicitó y agradeció a “diario Crónica y al Estado municipal que ha tenido la intención de reconocer a gente que trabaja silenciosamente para que estas cosas se

hagan. La característica que tiene esta carrera es que es gratis y participan más de

2000 personas”.

Junto al intendente Juan Pablo Luque “charlamos porque hay que empezar a aportar y

apostar para que, primero, se sostenga y después se concrete. Los deportistas que van

a tener este año, cada uno llamó para venir a la corrida de Crónica, y eso porque la

empresa y el Estado trabajan en equipo, y decidieron sostener una marca en la

ciudad”, apuntó el funcionario municipal.

La corrida de la ciudad

El jefe de Publicidad de Diario Crónica, Gustavo Zamit, repasó que la corrida de

atletismo nació hace 60 años y hubo tres ediciones que no se corrieron por distintos

motivos, pero en los últimos años fue por la pandemia. “Un grupo de atletas se acercó

al diario con la inquietud de organizar una carrera y fue le diario quien tomó esa posta

y año a año ha crecido. En un principio corrían hombres y después se sumaron las

categorías femeninas, cada edición ha ido creciendo y dejó de ser una corrida del

diario: es la corrida de la ciudad, y eso entendemos que también es una

responsabilidad”.

Para esta edición, la “prueba atlética va a ser muy interesante, y creemos que va a ser

un evento muy lindo, y esperamos que la fiesta esté a la altura de lo que espera

siempre la ciudad. Muchas gracias por el acompañamiento a todos los sponsors, a la

Municipalidad, que creo que un evento de estas características no se podría hacer sin

el acompañamiento, tanto público como privado”, agradeció Zamit.

Fiesta del atletismo

El secretario de Deportes de Rada Tilly, Jorge Mérida, quien participó de distintas

ediciones de la corrida, describió que “hace más de 20 años corrí mi primera edición de

Crónica, y quizás muchos de los que hoy estamos acá llegamos por casualidad, porque

alguien nos dijo tenés que ir y correr ahí. Realmente conocí y experimenté el calor de

la gente de la comunidad alentando en las calles, y es algo que a lo largo de toda mi

carrera deportiva observé en muy pocos lugares”.

Felicitó “a todos los que han sostenido este evento durante tantos años, a cada

integrante de la organización, a los sponsors, la decisión del Estado municipal de

ponerle pilas a esto, no dejar que decaiga y seguir apostando para que sea el gran

evento atlético de la Patagonia. Desearles lo mejor a los atletas locales, a los jóvenes

que tomaron esa posta y a los veteranos que también siguen año a año; que sea una

gran fiesta del atletismo”.

Finalmente, el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE),

Horacio García, valoró que “este es uno de los eventos distintivos de la ciudad, por eso

desde la compañía le damos importancia y haciendo todos juntos las cosas salen

mucho mejor”.

García expresó que “nosotros hemos colaborado en muchos eventos y creemos que es

fundamental hacerlo de esa manera, no solamente por el sponsoreo, sino por el valor

agregado que tiene esto. Tenemos algunos ejes importantes en nuestro programa de

sustentabilidad, que tiene que ver mucho con la salud, el deporte y la prevención”.

El gerente de PAE sentenció que la corrida de Crónica “es una fiesta del deporte en la

región, un evento que marca el principio del año deportivo en la ciudad, y desde la

compañía estamos sumamente complacidos por darnos la posibilidad de acompañarlos”.