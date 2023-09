Se presentan hoy los libros Argentina Sangra y Crónicas Soberanas de Luciano Orellano

Luciano Orellano, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, presentará hoy a las 18, en el Centro Cultural, sus libros Argentina Sangra y Crónicas Soberanoas.

En diálogo con LU4 resaltó que estos dos trabajos llevaron muchos años y que » Argentina sangra por la barranca del Río Paraná, que tiene que ver con una América del Sur que cubre la seguridad alimentaria del 40% y déficit que tiene el mundo y cinco países de la cuenca del Paraná tienen un saldo exportable que no hay en otro lugar del mundo, con las proteínas del Siglo XXI que es la soja”.

“Estamos haciendo docencia patriótica en una revolución cultural diciendo que sin poseer y administrar la riqueza a mediano y largo plazo no hay ninguna felicidad del pueblo argentino”, agregó.

Orellano subrayó que “La Argentina tiene que recuperar la soberanía sobre su flota y la mal llamada Hidrovía, porque tenemos el privilegio de contar con un río de 250 km de ancho que recorre 3.442 km por donde circula toda la riqueza de la región, pero el país no maneja su flota fluvial”.

Respecto de su visita a la ciudad expresó que “Acá en Comodoro venimos a aprender porque hay una larga historia por recuperar la soberanía sobre nuestro petróleo, algo que planteamos en el libro Crónica soberana de la patria herida, que no sólo aborda el tema del Paraná sino también, el petróleo, Vaca Muerta, el litio y la oportunidad que tiene el país si lo hace con soberanía”.

Finalmente resaltó que “Este 22 de octubre en las elecciones hay mucho en juego porque hay sectores con propuestas ultra derechistas tanto en materia económica, de derechos humanos y de soberanía como en el caso de las Malvinas, a lo que se suma la posible pérdida de muchísimos derechos que hemos conquistado”.