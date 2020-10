Se movilizaron los empleados del Casino

Marían Kuhnle, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, manifestó a La Posta Comodorense Radio que necesitan volver a trabajar con los protocolos elaborados y por eso se manifestaron por las calles de la ciudad.

“Esta manifestación tiene que ver con la necesidad voluntaria del trabajador de poder trabajar y retomar las actividades habituales, porque las salas están cerradas en la ciudad desde el 19 de marzo. Desde el sindicato negociamos salarios que no bajan del 75% y las empresas recibieron el ATP”, explicó.

En ese marco agregó que “Este año no nos ha permitido una negociación paritaria, como sucede todos los meses de abril, y hoy los trabajadores están cobrando el 75% de un salario que no ha tenido aumentos pese a los aumentos de la inflación que se vinieron dando”.

Finalmente sostuvo que “Con todos los protocolos y los cuidados necesarios consideramos que se pueden poner en marcha lo locales de juegos de azar. Los hemos elaborado con las autoridades y el sindicato, por eso creemos que es una actividad que podría volver en forma acotada como hay muchas otras en funcionamiento”

La nota:

http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2020/10/WhatsApp-Audio-2020-10-26-at-9.19.22-AM-online-audio-converter.com_.mp3