Se llevó a cabo  una charla sobre ‘Salud, Prevención y Bienestar de la Mujer’

El Sindicato de la Patagonia Austral que conduce José Dante Llugdar, en el marco de su programa ‘Bienestar’, tomó parte de esta actividad conjunta en la jornada del martes 18 de abril.

La misma tuvo como objetivo dar a conocer y optimizar hábitos para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y mejorar la calidad de vida. El encuentro tuvo lugar en la Sede del Centro Recreativo y de Salud de la Institución, sito en Bouchardo N°1.350 de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Desde la Secretaría de Acción Social del Sindicato, su titular Bárbara González remarcó la importancia de participar en estas charlas: “se viene trabajando desde hace años visitando a las compañeras y escuchando las diferentes problemáticas que vive la Familia Jerárquica y también en nuestro propio entorno familiar y de amistad”.

Acompañada en la actividad por la Secretaria Administrativa, Gloria Barrionuevo y el Protesorero, Cristian Nieva, la dirigente expresó al término de la misma que “necesitamos que las personas tomen conciencia de la importancia de poder realizarse los chequeos, de aprender a cuidarse y de entender que ni bien se detecten síntomas, deben acudir también a los profesionales médicos, ya que el tiempo de antelación ayuda mucho a prevenir diagnósticos severos”.

González agradeció el acompañamiento de José Llugdar en esta clase de iniciativas, como también al Cuerpo de Delegados por la difusión realizada del evento, mencionando asimismo a las colaboradoras Ivana Hernández, Vanesa Naimann y Jésica Toledo por la ayuda brindada en el aspecto organizativo, dejando un párrafo aparte de gratitud para las Afiliadas que participaron luego de bajar de Yacimiento, como también Jubiladas y Delegadas de Chubut y de Santa Cruz.

Contenidos brindados

Durante la charla la Dra. Gabriela Cimato mencionó que “el cáncer de mama, con 22 mil casos casos nuevos por año, es el más frecuente y la principal causa de muerte por enfermedades oncológicas entre las mujeres”. Además, comentó la importancia de que un diagnóstico precoz salva vidas.

“Tres de cada cuatro pacientes de cáncer tienen la posibilidad de curarse si se lo detecta en etapas tempranas con los chequeos médicos habituales”, dijo la especialista, diferenciando entre factores de riesgo modificables y aquellos que no lo son. “Los principales factores de riesgo no modificables, es decir, aquellos que no podemos evitar, son ser mujer y la edad, ya que la posibilidad de desarrollar cáncer de mama aumenta con los años”, determinó.

En ese sentido, analizó que “tener antecedentes familiares de cáncer de mama también aumenta el riesgo y aclara que el hecho de tener un factor de riesgo no quiere decir que se vaya a desarrollar un cáncer de mama, sino que hay mayor riesgo de que eso ocurra.

Por otra parte, el Dr. Sebastián Ábalo Araujo habló de cómo vivir sanamente por más años. Algunos de los ejemplos que consignó, fueron la gestión del tiempo y la energía, hábitos saludables, entrenamiento cerebral y neuropotenciación. También se explayó acerca de qué le pasa a nuestro cuerpo cuando alteramos nuestra cronobiología.

Para finalizar, la Lic, Vanesa Marín realizó una meditación con todas las mujeres que participaron de la charla e invitó a las meditaciones virtuales que realiza Penta los sábados desde las 8 de la mañana a través de la plataforma Teams. Para participar de la misma, se puede ingresar en la Bio de su Perfil de la red social Instragram (@cempenta), donde se encuentra el link para conectarse. O para más información, se puede enviar un correo electrónico a inscripcion@cempenta.com.ar