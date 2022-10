Se le inundó la casa con materia fecal

Ernesto, vecino del barrio Sargento Cabral de la Villa Balnearia Rada Tilly , mostro su indignación por la inundación con «materia fecal « que sufrió en gran parte de su vivienda como consecuencia de «falta de mantenimiento», según lo que expresó.

En ese orden contó a La Posta Comodorense que «se tapó un conector de la cloaca en la esquina de la calle Cerro Chalten, entonces se fue taponando y toda el agua de cloaca que viene de los barrios altos convergen acá, es así que toda esa materia fecal ingresó a todos los vecinos del barrio Sargento Cabral».

Se encuentra trabajando la scpl aunque va a hacer un reclamo por las vías que corresponde para que no vuelva a pasar. «Voy a hacer un reclamo administrativo para que me den una solución; primero para que no vuelva a pasar y para que se evalúe los daños que voy a tener».

El hombre que vive con pareja y un hijo, deberá dejar el lugar a partir de las secuelas de la inundación por materia fecal.