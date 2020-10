Se intensifica la tarea de limpieza de pluviales

En esta ocasión, las tareas se están desarrollando en el pluvial ubicado en barrio 25 de Mayo, en el que desembocan una serie de desagües provenientes de distintos sectores de la zona norte de la ciudad. Esta labor es efectuada por el área de Economía Social de la Secretaría de Coordinación de Gabinete que encabeza Gustavo Fita, la cual articula a distintas cooperativas y cuadrillas, en conjunto con la cartera de Obras Públicas.

Al respecto, el subsecretario de Economía Social, Ricardo Fueyo, explicó que “se trata de un lugar clave, porque desembocan otros cinco pluviales que arriban desde diferentes puntos de la ciudad. Tiene una particularidad, ya que una vez que desciende, llega a 160 metros de profundidad y, además, es de difícil acceso debido a sus características”.

En ese sentido, indicó que “se trata de un túnel ancho y que, en su interior, tenía 1,50 metros de barro acumulado en su interior, el cual estaba calcificado, por lo que, si el agua no superaba esa altura, no corría. Incluso, encontramos un colchón mientras efectuábamos las tareas”.

“Se viene trabajando de hace 60 días, primero destapando todos los pluviales que llegan hasta este sector, ya que algunos se habían derrumbado y el cemento obstruía el paso. Actualmente, nos restan 40 metros para finalizar la limpieza del túnel, por lo que en aproximadamente una semana estaremos finalizando”, afirmó el funcionario.

Continuando en ese tenor, manifestó que “a continuación debemos realizar un fuerte trabajo de mantenimiento para evitar que el barro no se acumule, sino que todo el material que ingrese continúe su camino y que el pluvial cumpla su función. Los vecinos están conformes con la tarea, además se trata de un barrio en el que se está avanzando con distintas obras y otras cuestiones, como las huertas comunitarias”.

Respecto a la modalidad de trabajo, el subsecretario expuso que “contamos con 5 organizaciones llevando a cabo tareas de limpieza en distintos puntos de Comodoro, ya sea en pluviales, inmediaciones de la Ruta 3 y en espacios donde se acumulan residuos, como sucede actualmente en cercanías de la Escuela Nº 43 en Km. 3 y continuarán en Sismográfica y Las Orquídeas. Se va cubriendo cada tarea que va surgiendo”.

Por último, Fueyo señaló que “entre los grupos de trabajo, tenemos cooperativas, pre cooperativas y cuadrillas. Estamos avanzando para convertir, de a poco, a las cuadrillas de calle en cooperativas, de modo tal que puedan facturar y trabajar también con el sector privado”.