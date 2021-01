Se habilitará una nueva posta del Plan Detectar en Comodoro

La subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic expresó que entre el viernes y el lunes se estará poniendo en marcha una nueva posta de hisopados del Plan Detectar producto del aumento de los contagios.

“Nosotros estamos muy esperanzados que la vacuna sea la herramienta para volver a la vieja normalidad. Los números han ido aumentando en estas últimas tres semanas y ayer se sumaron los datos de días del Plan Detectar por eso dieron tan altos. Estamos analizando habilitar una nueva posta de hisopados para descomprimir la asistencia en la Escuela de Arte”, explicó, en diálogo con LU4.

La funcionaria municipal indicó que “Es muy difícil predecir lo que va a pasar. Se esperaba un aumento de los casos en las semanas de las fiestas, pero no podemos proyectar cómo va a seguir. Casi el 50% de las declaraciones juradas que se están haciendo están dando positivos, por eso le pedimos a la gente que vayan a viajar no asistan al Plan Detectar porque se complica la atención de las personas con síntomas”.

Finalmente manifestó que “Estamos a la espera de las próximas dosis de la vacuna y se esta haciendo el seguimiento de reportes a los que nos vacunamos para ver si se han producido aspectos adversos. Yo personalmente no he tenido ningún síntoma de complicación.

