Se habilitan los pasos fronterizos con Brasil y Uruguay

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Argentina confirmó el jueves que en las próximas horas estarán habilitados todos los pasos fronterizos que conectan al país con Brasil y Uruguay, que estaban cerrados por el covid-19.



«Después de tanto esfuerzo y espera podemos anunciar que en los próximos días se abrirán los fronterizos terrestres con Uruguay que aún permanecían cerrados», destacó en un comunicado la directora del organismo, Florencia Carignano.



Lo mismo sucederá con Brasil a partir de este sábado.



A la apertura del paso fronterizo que comunica la ciudad entrerriana de Concordia y la uruguaya de Salto , en el departamento homónimo, se sumará el paso que enlaza la localidad argentina de Gualeguaychú con la uruguaya de Fray Bentos.



Lo mismo sucederá con el paso que restablecerá las comunicaciones directas entre la ciudad de Colón, también en la provincia de Entre Ríos, y la uruguaya de Paysandú..



«Si todo sale bien, mañana o el lunes estarán habilitados Gualeguaychú y Colón que, junto con Salto-Paysandú, dejarán en pleno funcionamiento todos los pasos que nos conectan con Uruguay», precisó Carignano.



El ingreso de argentinos a Uruguay requiere presentar un test PCR negativo y el esquema de vacunación completo contra el covid-19 para evitar realizar la cuarentena.



Si la persona no está inmunizada sí deberá cumplir con el aislamiento, ademaś de presentar la prueba PCR y presentar una declaración jurada.



Respecto a Brasil, hasta ahora, Argentina permitía el ingreso vía terrestre de ciudadanos brasileños, aunque el país vecino no permitía hasta ahora la entrada de ciudadanos argentinos.



Tras gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasil autorizará la entrada de turistas argentinos que deberán presentar una prueba de antígenos de no más de 24 horas o un test PCR negativo realizado 72 horas antes del inicio de viaje y esquema de vacunación completo.



El 67,5 por ciento de la población argentina se encuentra inmunizada con las dos dosis, mientras que el 81,8 por ciento recibió al menos la primera aplicación.



En las últimas 24 horas se registraron en el país 1.881 casos de covid-19 y cinco fallecimientos por a causa de la enfermedad.



Con 45,7 millones de habitantes, Argentina acumula más de 5,3 millones de casos y registra 116.708 muertes por el covid-19 desde que se detectó la enfermedad en el país, en marzo de 2020. (Sputnik)