Se espera que Arcioni decrete la emergencia santitaria por coronavirus

La presentación de renuncias de los directores de los hospitales de la provincia que se conoció hoy entrada la tarde, debería acelerar los tiempos para que el gobernador Mariano Arcioni firme el Decreto de Necesidad de Urgencia que le daría la posibilidad de acelerar algunas compras de insumos y, sobre todo, priorizar los pagos salariales al personal de salud.

Si bien no hizo declaraciones sobre el tema, uno de los más interesados en que se declare la emertencia es el titular de Salud, Fabián Puratich, que dejó trascender que si esto no sucede en lasp próximas horas estaría dispuesto a dejar el cargo.

La declaración de la emergencia también permitiría priorirzar los pagos salariales del personal de Salud, algo en lo que el gobierno provincial no se anima a avanzar para no generar inconvenientes con los otros sectores estatales, que si bien pueden entender la situación, también quedarían todavía más relegados en el cobro de sus ingresos que lo que ya vienen siendo los últimos meses.

La conciencia y responsabilidad social

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, brindó este martes en la Sala de Situación de Casa de Gobierno una conferencia de prensa sobre la situación del Coronavirus, en el marco de la cual apeló especialmente a la conciencia y responsabilidad social de la población, para cumplir con todas las medidas de prevención, resaltando que “no hay que estar en la calle, cuanto menos circulen las personas, menos posibilidad de circulación del virus hay”.

Asimismo, el ministro de Salud explicó que “ha aumentado mucho la cantidad de los viajeros aislados porque a partir de este lunes se incorporaron Brasil y Chile a los países afectados, y son lugares que los chubutenses visitamos mucho”, agregando que “todavía estamos incorporando gente al aislamiento”.

En esta línea, recordó que “todas las personas que estuvieron en Chile, Brasil, Estados Unidos, toda Europa, China, Corea del Sur, Irán y Japón, tienen que cumplir el aislamiento social de 14 días a partir del ingreso a nuestro país”.

El 0800 “está funcionando muy bien”

Consultado sobre la línea 0800 implementada para brindar información sobre el coronavirus, Puratich destacó que “la verdad que está funcionando muy bien, las líneas por momentos están saturadas, hubo miles de consultas, pero la respuesta es buena y ha sido una herramienta muy grande, porque no sólo nos ha servido para consultas banales sino también para detectar viajeros a los que les tuvimos que indicar el distanciamiento social”.

“Así que volvemos a recomendar a toda la comunidad el 0800-222-2676 (CORO), ahí van a encontrar la información necesaria. Todas las dudas que se puedan sacar por el medio telefónico, evitando concurrir a los hospitales, va a ser muy beneficioso para nuestro sistema sanitario y para las personas que necesitan de él”, dijo.

Conciencia y responsabilidad social

Por otro lado, el ministro de Salud sostuvo que “tanto el país como la provincia han actuado en forma rápida tomando decisiones que son muy antipáticas, pero que son las que tenemos que tomar en este momento, para que el virus no circule y no vivamos las experiencias de otros países. Por eso apelamos a la conciencia social y le decimos a todas las personas del Estado que hoy no están viniendo a trabajar que no están de vacaciones, que tienen que cumplir sus funciones en su domicilio, y que los chicos que no van a la escuela tampoco están de vacaciones, que hay un sistema virtual y tienen que realizar actividades”.

“No hay que estar en la calle, cuanto menos circulen las personas, menos posibilidad de circulación del virus hay”, remarcó.

Además, “así como nosotros apelamos a la responsabilidad social de toda la sociedad también quiero apelar a la responsabilidad social de los trabajadores de los medios de comunicación en la difusión de las noticias”, manifestó y solicitó “chequear todas las noticias previamente antes de ser difundidas”, ya que “estamos en una situación que la sociedad está muy preocupada y muy angustiada y tenemos que ser muy responsables en la transmisión de la información”.

“La única voz autorizada que hay en este momento para hablar del tema de salud es el Ministerio de Salud, en mi voz o de la doctora Teresa Strella”, concluyó.