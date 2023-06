Se espera el veredicto del caso Diana Reales: Gastón Muñoz está acusado de manejar ebrio y atropellar a una agente de policía

El delito es de homicidio culposo agravado por conducir imprudente, conteniendo más de un gramo de alcohol en sangre, en carácter de autor.

Durante la jornada del 28 de junio del corriente, en la sala de audiencias del tercer piso del edificio de tribunales de Trelew, el tribunal unipersonal integrado por la jueza Carolina Marín, escuchó los alegatos finales que las partes expusieron en el marco del juicio oral y público en el que está imputado Gastón Muñoz del delito de homicidio culposo, agravado por conducir imprudente, conteniendo más de un gramo de alcohol en sangre, en carácter de autor, del que resultó víctima, Diana Reales.

Alegatos

El fiscal general, Fabián Moyano, manifestó que a lo largo del debate quedó demostrada la materialidad y autoría en la causa por el hecho que ocurrió el día 17 de noviembre del año 2020, cuando conduciendo una camioneta en dirección hacia Trelew desde Gaiman, de manera imprudente, desatento y en estado de ebriedad, conteniendo 1,11 miligramos de alcohol en sangre, circunstancia que le impidió advertir el corte de ruta que -a raíz de un accidente automovilístico- personal policial estaba realizando a la altura del km. 36 sobre la ruta nacional N° 25, con señalamiento de advertencias mediante balizas de dos móviles policiales y un cono refractario, continuó conduciendo a una velocidad superior a la velocidad precautoria que la situación demandaba, impactando con el frente de la camioneta a la Cabo 1° Daiana Reales, que estaba posicionada en el medio de la calzada -cortando el tránsito- detrás del cono refractario y al lado de otro móvil con sus balizas encendidas, arrastrándola debajo de la camioneta hacia la banquina contraria durante unos sesenta metros, provocándole politraumatismos graves en el abdomen, lesionando órganos vitales que acabaron con la vida de la Cabo Reales el día 18 de noviembre, en el Hospital Zonal de Trelew, pese a la atención médica recibida. El fiscal general solicitó al tribunal que declare penalmente responsable del delito imputado a Gustavo Muñoz.

A su turno, el defensor particular, Fabián Gabalachis, hizo hincapié en la pruebas aportadas por esa parte a lo largo del debate y que dan cuenta de algunas contradicciones en los relatos testimoniales sobre las ubicaciones en aquel momento de la personas y vehículos que estaban desarrollando el operativo policial, también sobre la inexistencia de algunos elementos de prevención como balizas, conos y hasta la indumentaria refractaria que debía contar la víctima. También respecto de la prueba aportada en cuanto al test de alcoholemia, puntualizó que no se realizó de acuerdo a los requisitos legales que implica. Basó su argumentación en la falta de objetividad de los datos periciales. Concluyó que su representado no puede ser condenado por el delito imputado y que eventualmente, de manera supletoria, solicitó se califique el hecho sin agravantes.

Luego de cerrarse el debate, la magistrada informó a las partes que dará a conocer su veredicto el próximo lunes 3 de julio, a las 12 horas.

