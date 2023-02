Se enfermó durante el viaje de egresados en Bariloche y falleció

El joven falleció por una neumonía séptica bilateral. La familia denuncia que la empresa turística que contrataron no le dio asistencia médica.

Un adolescente que se había enfermado durante su viaje de egresados a Bariloche, en Río Negro, y murió como consecuencia de una neumonía séptica bilateral en una clínica privada de Buenos Aires. Y su mamá denuncia que la empresa turística que contrataron para ese viaje no le dio la correspondiente asistencia médica, publicó LMNeuquén.

Todo comenzó el 15 de octubre del año pasado cuando Thomas y sus compañeros de curso llegaron a Bariloche con la ilusión de disfrutar su viaje de egresados. El grupo es de Santa Fe y ese día llegaron a la ciudad. El 23 de octubre de ese mes debían preparar la vuelta a su provincia.

Tras cuatro días en la ciudad, el joven comenzó a sentirse muy mal, a tal punto de solicitar a los coordinadores que por favor lo lleven a atenderse con un médico. Es aquí donde comenzó la odisea de Yanina, la mamá de Thomas, quien se fue comunicando constantemente con su hijo.

La mujer declaró en una radio que “Tomi, estando en el viaje egresados, empezó a sentirse mal el día 18 de octubre”. Ante esta situación, un día después, los coordinadores llamaron al personal médico con el que contaba la empresa turística, el cual no le brindó demasiada importancia a la situación.

“El médico le recetó Paracetamol. Tomy siguió empeorando con los días, le costaba respirar, tenía mucha fiebre. Los chicos tenían que comprarse la medicación“, señaló la madre de la víctima.

Pero lo más angustiante para la madre es que sentía y percibía que su hijo se sentía muy mal, a tal punto que sus amigos le llevaban alimentos, agua y medicamentos a la habitación del hotel, ya que su estado de salud se agravaba con los días. El mismo Thomas expresó dicha situación a través de mensajes WhatsApp a otros compañeros y a su mamá. Algunos de ellos fueron: “Ni cabida me dieron los cordis cuando yo me enfermé” y “me dejaron re morir”.

Así pasaron los días, hasta que el 23 de octubre arribó la comitiva de jóvenes egresados a Buenos Aires. “Llegó muy mal del viaje de egresados, por las dudas hice que se hiciera un hisopado, pero dio negativo”, afirmó la mamá.

Yanina declaró que “el día 24 lo llevo a una salita en Valentín Alsina. La médica que lo atendió me dijo ‘Ah viene de Bariloche, debe estar así por la joda‘”. Lejos de quedarse conforme con lo que le dijo la doctora de la salita, lo llevó hasta un hospital de Parque Patricios, donde la cantidad de gente que había en la guardia le impidió que lo atendieran en esa ocasión.

“En ese momento lo llevé a la casa de mi hermana y posteriormente a una clínica privada de Villa Soldati. Allí, Thomas se desvaneció en la puerta y aproximadamente 40 minutos después el médico me informa que no había posibilidad de vida, falleció el día 25 a las 21.55”, explicó, dolida.

En cuanto al rol de la empresa de viajes, la madre fue tajante: “Me decían que se sentía bien, que estaba óptimo, él no fue más a los boliches. Yo no sabía tanto la gravedad, porque no quería asustarme estando tan lejos. Yo en Rosario, y él allá”. Por último, Yanina dijo que en la estadía de Thomas en Bariloche “hicieron abandono de persona con mi hijo”.