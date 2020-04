Se endurecen controles de tránsito y circulación

En medio de la polémica por el audio viralizado del comisario Paulino Gómez, la policía de Chubut dispuso endurecer las medidas de control del aislamiento preventivo social y obligatorio.

Es para evitar que, con la excusa de la semana santa, la gente rompa la cuarentena y circule sin necesidad u obligación alguna.

Por esa razón se montó un operativo especial, junto con tránsito del municipio, que incluye un control importante de los vehículos que circulen. En caso de que el titular del auto no pueda demostrar por qué estaba transitando, es decir no estar comprendido en ninguna de las excepciones, se demorará al conductor y se secuestrará el vehículo.

También se requerirá documentación respaldataria a la gente que se pare mientras caminaba. Si no tiene el DNI ni excusa válida, como ir a comprar a comercio cercano, también se le iniciará actuación judicial.

Ya hay un secuestro de vehículo

Ayer, en función de esta disposición, ya se comenzaron a endurecer estos controles. La comisaría de kilómetro 8 llevó a cabo ayer actuaciones que fueron encabezadas por el jefe Unidad Regional comisario Gral. Favio Catalan y comisario mayor Ricardo Lienan, en conjunto personal de sección Canes y Seccion motos,

A las 20, en calle código 2438 casi intersección calle código 2437 de B Standart Norte, se observó vehículo Volkswagen Gol Trend, con dos masculinos como ocupantes que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, y con bebidas en asiento trasero cerradas y otras abiertas.

A estas personas se les labró acta infraccion tránsito por infracción al art 72 del Código Penal. Las alcholemias que se les practicaron arrojaron 0,71 g/L. Asimismo, personal de Km 8 paralelamente realizó actuaciones por infracción al Art 205 del CPA, dándose conocimiento a Fiscal Federal, quien dispone se secuestre rodado, e impute hecho, contactando posteriormente domicilios . Se procede secuestro de bebidas.