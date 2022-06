Se hartó de los fuertes ruidos de sus vecinos y se encadenó

Las denuncias por ruidos molestos, ya es una constante en Comodoro Rivadavia.

Un joven se encadenó en la Sub Comisaria de Ciudadela cansado de no recibir respuestas por parte de la justicia.

«Hace casi un año a mi mama le entregaron la vivienda del IPV donde la adjudicataria de la vivienda lindante es una señora que tiene varios inmuebles a su nombre pero que no la esta ocupando ella si no sus hijo de apellido Aguilar. Esta gente hace juntaderas todos los fines de semana dentro de la vivienda, música, alcohol, golpean la pared a cualquier hora .Es una situación que venimos aguantando hace un año. Ya hice tres denuncias contravencionales y dos penales, cuenta Leonardo Romero quien vive un calvario junto a su mamá y a su hermana de nueve años.

Por otro lado su madre pide que la justica haga algo porque están viviendo un infierno.

«No entiendo como el IPV o Fiscalia no tomaron conocimiento cuando te investigan como me investigaron a mi porque soy una mujer que la luché siempre sola con mis hijos. Ya rebalsó todo; amenazan a mis hijos, me amenazan de muerte a mi y que me van a pasear por el patio. expresó la madre de Leonardo.