Se cumplen dos semanas de paro docente en Chubut

«La comisión directiva está facultada a resolver la continuidad del paro, lo que seguramente se tratará mañana o el viernes», indicó el secretario general de ATECh, Santiago Goodman.

El paro docente se dictó en cuatro tramos: el primero abarcó los primeros tres días que completaron la semana después del fin de semana largo de carnaval, luego se dictó otro por 48 horas, se amplió hasta toda la semana pasada y luego se alargó para toda esta semana.

En la última nota a la Secretaría de Trabajo se informó sobre «la continuidad a la retención de servicios en virtud del cobro parcial del mes de enero y habiendo ya vencido los plazos del mes de febrero».

El gremio docente reiteró que insistirán «con el pliego de reclamos», pero enfatizó que «el pago del salario que no está garantizado» y que no tienen certeza de «cuándo» van a cobrar.

El pliego de reclamos abarca desde la falta de infraestructura escolar adecuada hasta la remesa de partidas para los comedores escolares y los problemas con el transportes en el área rural.

El gobierno de Mariano Arcioni no pudo completar el pago de la masa de sueldos de enero, pagó parcialmente el llamado «tercer rango» -donde hay docentes con antigüedad, directores y supervisores- y todavía debe a los jubilados del cuarto rango más los activos de este último grupo.

Goodman aclaró que, «si bien lo vamos a analizar como corresponde, debo decir que objetivamente nada ha cambiado como para que la medida sea levantada porque no hay certeza de pago y ya estamos a 11 de marzo, cuando todavía no se completó la masa salarial de enero».

Provincia insistió en que «el paro tiene dispar acatamiento y, en promedio, apenas supera el 30%», lo cual es desmentido por el gremio, que insistió a través de sus representantes sobre la «contundencia» de la medida de fuerza.