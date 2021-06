Se busca a un adolescente de 16 años

Carrillo Moraga Andres Alfonso, abuelo del joven Carrillo Carrillo Gonzalo Abraham de 16 años, manifestó que se encontraban en su puesto de comida localizado en la Plaza San Martín, y en un momento Gonzalo solicitó su autorización para dirigirse a la casa de su ex suegro y que volvería a la mañana siguiente. Al ver que no tenía noticias de él, que no contestaba llamadas ni mensajes de Whatsapp, se comunicó con la comisaría seccional quinta para realizar la respectiva denuncia.

Fue visto por última vez el lunes 21 de junio a las 15 aproximadamente. Sus características son: 1,65 de altura y 70 kg aproximadamente, posee un aro en la oreja izquierda. En el momento de su desaparición vestía una campera de color oscuro tipo canguro, llevaba consigo una mochila negra, pantalón corto color blanco y zapatillas blancas.

Si cuenta con algún tipo de información al respecto puede comunicarse al 2974082600.