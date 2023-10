Se aprobó el nuevo boleto de colectivo y hubieron nuevas críticas sobre Tierras

El Concejo Deliberante aprobó hoy, por 9 votos a 3, el nuevo cuadro tarifario del boleto de colectivo en Comodoro Rivadavia.

Viviana Navarro, desde el bloque justicialista, indicó que el aumento es necesario por las paritarias de la Unión Tranviaria Automotor, en tanto que por la oposición Tomás Buffa aseguró que la suba es una manera de “justificar los subsidios. Es una rueda que nunca para. Lo que tenemos que hacer es discutir el servicio y reducir costos” advirtió.

Lattanzio señalo que haber aprobado la prórroga de la concesión “no significa estar de acuerdo con que la empresa siga ganando 12% , que no se incluyan nuevos recorridos…. Que fue para no dejar a la gente sin servicio y no se puede dejar de reconocer la inflación. “No estoy de acuerdo con la soga al cuello que nos pusieron, pero hay que saldar costos que no se pueden afrontar”, agregó.

Navarro desechó el planteo de Buffa e indicó que “lo que cuestiona lo podría haber charlado con quien firmó como asesora de la empresa, que es una concejal electa de su bloque”.

Luego de una ligera discusión, el aumento se aprobó por mayoría

El concejo también convalidó la modificación del uso de suelo del barrio Stella Maris, el convenio con el ministerio de Desarrollo Social de asistencia financiera para contingencias climáticas, y la prórroga de la emergencia en Obra Pública.

Nuevas críticas y denuncias sobre Tierras

En la hora de preferencias, lo más significativo fueron las nuevas denuncias de los concejales de la oposición, sobre todo Omar Lattanzio y Digna Hernando, por algunas situaciones que se dan en Tierras.

El concejal radical indicó que, de ninguna manera, está llevando adelante un ataque a la funcionaria del área, Susana Bazterrechea, sino que “se necesita claridad en un tema público, como es el de tierras”