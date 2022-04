SCPL: “Por ahora mantendremos los dos cortes de agua semanales”

Adolfo Carrizo, gerente de Recursos Hídricos de la SCPL, expresó a LU4 que por el momento se mantienen un corte de agua en la semana y otro el fin de semana producto de los bajos niveles de captación de agua en el Lago Musters.

“No se terminó todavía con la reserva del Puesto La Mata, ahora tenemos algunas averías internas para poder habilitarla; pero seguimos con los cortes porque no se ha solucionado el tema de la toma de agua en el Lago Musters”, señaló

Luego indicó que “Si no tenemos una gran cantidad de lluvia en la zona que alimenta el lago vamos a tener serios inconvenientes el año que viene. Ojalá que llueva y nieve en la zona de la cuenca que alimenta al lago para que tengamos tranquilidad el próximo verano, calculando que debe subir dos metros el lago para no tener problemas serios”.

En ese sentido adelantó que “Si se complica algo más en la zona del lago y no podemos captar más agua deberemos aumentar los cortes, por ahora mantenemos los dos cortes programados uno en la semana y otro el fin de semana”.

Respecto del temporal sostuvo que “Desde el sábado comenzamos a trabajar con el tema de la lluvia y desplegando muchos equipos que trabajaron en varios puntos de la ciudad, además de participar en el Comité de Emergencia que se armó desde la Municipalidad y junto a Defensa Civil. Los principales problemas los tuvimos en la zona norte, pero pudimos superarlos satisfactoriamente”.