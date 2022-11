Scaloni aseguró que puede cambiar la lista de 26

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, avisó que existen «posibilidades» de cambiar la lista de los 26 futbolistas de cara al inicio del Mundial de Qatar del próximo martes contra Arabia Saudita, por el grupo C, debido a las molestias físicas que aquejan a algunos.

«Tenemos algunos problemas pero estamos tranquilos porque nos quedan varios días para decidir el tema de la lista final. Si soy sincero, no puedo asegurar al ciento por ciento que estén todos, pero por suerte o mala suerte tenemos esa posibilidad. La lista que podríamos cambiar es la de 26, porque la prelista de 55 ya está cerrada», alertó el entrenador post goleada contra Emiratos Árabes Unidos por 5-0 en Abu Dhabi y dejó así la puerta abierta para una modificación futura.

La reglamentación les permitirá a los cuerpos técnicos mundialistas modificar los 26 nombres hasta 24 horas antes del primer partido, pero no necesariamente debe ser con un futbolista que estuvo en la prelista.

Los futbolistas que no estuvieron en el amistoso de este miércoles por problemas físicos fueron Nicolás González, Paulo Dybala, Cristian «Cuti» Romero y Alejandro «Papu» Gómez.

Luego de las declaraciones de Scaloni también se puso en duda a Marcos Acuña, quien arrastraba una molestia física desde Sevilla pero pudo disputar el primer tiempo, algo que necesitaba el cuerpo técnico para ver en que condiciones llegó desde España.

Además del golpe en el gemelo izquierdo que Scaloni informó el martes, el «Huevo» arrastra una pubalgia desde mitad de año que lo marginó de dos partidos con su equipo y también lo dejó afuera de los amistosos contra Honduras y Jamaica de la gira por Estados Unidos.

«La verdad que no sabía que Jorge Sampaoli (su técnico en Sevilla) dijo que el ´Huevo´ tenía pubalgia», manifestó Scaloni con un gesto de cierta contrariedad.

«Por lo pronto hoy les dimos juego a algunos jugadores que no venían sumando minutos. Vamos a darles descanso ahora y nos prepararemos para el debut con Arabia Saudita, que no será sencillo», continuó en declaraciones a TyC Sports el entrenador santafesino.

«No les podemos decir a los jugadores que levanten la pierna en los amistosos, porque ya son grandes y saben hasta dónde arriesgar. Tenemos más días para definir la lista y esperemos que no suceda, pero contamos con la chance de modificarla, dependiendo de cómo llegan», confesó Scaloni con manifiesta inquietud.

En la conferencia de prensa para este último amistoso, Scaloni también había avisado que no todos los futbolistas estaban en condición físicas para jugar y que por eso no iba a correr «ningún riesgo».

A partir de la ausencia de los cuatro futbolistas mencionados se empezó a especular con cuál estaría en duda para el debut contra Arabia Saudita.

El cordobés «Cuti» Romero no juega desde el pasado 26 de octubre y aunque Tottenham Hotspur no brindó parte médico oficial alguno, trascendió que había sufrido una distensión muscular.

El zaguero cumplió con los 10 días de recuperación y fue uno de los primeros en sumarse al plantel, ya que fue liberado en Londres el sábado y al día siguiente ya estaba en Abu Dhabi.

El caso de «Nico» González es parecido, ya que su última aparición en Fiorentina fue el pasado 22 de octubre, pero a diferencia del «Cuti», fue uno de los últimos en sumarse al plantel.

El ex Argentinos Juniors realizó unos breves movimientos el lunes en la práctica a puertas abiertas y recién el martes completó el primer entrenamiento con el resto de los 25 convocados.

Sin embargo en las últimas horas recibió una fuerte crítica del presidente de su club, Fiorentina, de Italia, Rocco Benito Commisso, quien lo cuestionó porque estimó que el escobarense «estuvo regulando» en los últimos partidos del conjunto violeta «porque estaba con la cabeza en el Mundial».

Entre la especulación y el análisis, los dos que están en primer lugar para sumarse a los 26 según el que fuera dado de baja, son Ángel Correa (por Nicolás González) o Facundo Medina por Romero, aunque el cordobés solamente saldría de la lista por un caso extremo, ya que Scaloni lo cuenta como titular indiscutido como primer marcador central.

De hecho en la pasada Copa América el técnico hizo jugar al «Cuti» en la final ante Brasil después de no hacerlo en juegos previos también por sus recurrentes problemas musculares.

El otro candidato a salir, por lo observado y pese a haber disputado los 90 minutos ante Emiratos Árabes Unidos, es Juan Foyth, al que Scaloni quería verlo al igual que Acuña, para observar en que estado llega al Mundial, y su prestación dejó mucho que desear, mostrando que su nivel físico dista mucho de ser ideal para semejante nivel de competencia. Medina también sería su reemplazante.

Los otros dos futbolistas de los cuatro que están en esa lista de reserva junto al rosarino Correa y el oriundo de los pagos de Diego Maradona, Villa Fiorito, el mencionado Medina, son el arquero Juan Musso y el delantero Thiago Almada, aunque como quedó dicho (algo muy difícil), el relevo podría surgir de algún otro futbolista que no está en la prelista.

Después de esa «bomba» informativa, algo poco habitual en las declaraciones del siempre mesurado Scaloni, el entrenador admitió que «no era fácil jugar antes del Mundial, porque se corría un poco de riesgo, pero por suerte todo terminó bien».

Durante el partido el equipo tuvo «desajustes normales» para un partido tan cercano al Mundial, y vio «similitudes» entre Emiratos Árabes Unidos y el rival del debut, Arabia Saudita.

La delegación albiceleste llegó en la madrugada de este jueves a Doha, a las 2.30 hora local (las 20.30 de Argentina) y se trasladó inmediatamente desde el aeropuerto hacia su concentración en la Universidad de Qatar (TELAM).