Sayago: “Si se aprueba la zonificación es muy posible que pase lo mismo que en Mendoza”

Sebastián Sayago, profesor universitario de la UNPSJB, explicó los alcances del rechazo expresado por investigadores y docentes universitarios de Chubut al proyecto de zonificación minera.

“Cerca de 150 investigadores de Chubut nos hemos comunicado para alertarnos sobre este avance minero y creyendo que existen otras oportunidades productivas para la Meseta y la provincia; pero además porque existen 9 comunidades originarias que rechazan la minería como una alternativa sustentable y a los que no se les ha consultado”, comentó.

Sayago interpretó que “Hay algo grave que esta ocurriendo, además de no consultar a los pueblos originarios, sino que también se intenta romper un compromiso electoral. Mariano Arcioni gana las elecciones oponiéndose a la megaminería, fue uno de los pilares de su campaña, pero ninguno de los legisladores provinciales dijo a través de sus partidos que iban a habilitar la megaminería y eso es una ruptura del contrato electoral”.

Para el docente universitario, “Eso le da un marco de ilegalidad a la cuestión como también sucede cuando un diputado, como Sebastián López, termina pidiéndole coimas a las mineras para hacer lobby y a no representa al pueblo sino a las empresas; por eso debería ser expulsado”.

Finalmente anticipó que “Como investigadores vamos a seguir apoyando y acompañando las asambleas y las manifestaciones de los vecinos en toda la provincia. Si se llega aprobar la zonificación es muy posible que en Chubut pase lo mismo que en Mendoza, cuando la gente salió a la calle para repudiar esa aprobación y exigiendo la derogación”.

