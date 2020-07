Sastre volvió a criticar iniciativas de Arcioni

El Vicegobernador habló de los temas a tratar en el recinto este jueves, pero también fue consultado por las llegadas de Hermida y Touriñán al Gobierno, la apertura del PJ, el proyecto de Tope Salarial que pretende el Ejecutivo, y las declaraciones de Mamarelli. “Si es cierto lo que dice, que se investigue. De lo contrario son declaraciones para la tribuna”.

“Hoy por la tarde se realizará Labor Parlamentaria y mañana jueves desde las 9 hay sesión ordinaria. Lo que se va a tratar son los temas que están en comisión, y en algunos de ellos hay aportes de los bloques para realizar algunas modificaciones, para luego avanzar en posteriores aprobaciones“.

Sastre explicó que “por el tiempo que comprometió el sindicato de APEL, tenemos cuatro horas para sesionar a partir de las 9 de la mañana, ya que a las 13 comienza nuevamente la retención de servicios de los empleados por el atraso en el pago de haberes”.

En otro orden fue consultado por la decisión del Gobierno de abonar los aguinaldos en cuotas, y dijo que “el anuncio fue posterior al acuerdo con APEL para poder sesionar, pero claramente es una noticia que cayó mal en los trabajadores. Lo que hay que entender es que si el Ministerio de Economía salió a anunciarlo de esa forma, es porque no tiene otra manera de abonarlo, no creo tampoco que haya muchas más opciones que esa”.

El vicegobernador de la Provincia, dijo que “más allá de no haber tenido muchas sesiones, se le han dado todas las herramientas al Ejecutivo con tratamiento y aprobación de todos los temas. Ahora hay que abordar la situación de la reestructuración de deuda, pero tampoco a costa de lo que sea. Será evaluada como corresponde por cada bloque, y se buscará la mejor alternativa. Muchas veces se le pega a los Diputados y no han hecho más que aprobar todo lo que envió el Poder Ejecutivo, entonces las críticas no entendemos muy bien a dónde apuntan”.

Y agregó que “yo escucho cuestionar al legislativo. Y después sucede que el Gobernador sale a decir que el Legislativo tiene que sesionar para reperfilar la deuda, y un Ministro de su gabinete dice días después que para refinanciar no hace falta una Ley. Es todo muy desprolijo”.

NUEVOS FUNCIONARIOS, TOPE SALARIAL Y EL PJ

En otro tramo de la nota el Vicegobernador fue consultado sobre las llegadas de Touriñán y Hermida al Ejecutivo como Coordinador y Ministro de Familia, respectivamente.

“Son dos personas importantes, cada una en la función que ha cumplido en política. Y Javier (Touriñán) tiene una experiencia que puede resultar clave. Sabe cómo hacer política, ha estado en el Poder Ejecutivo y también en el Legislativo. Sabe de qué se trata”, dijo Sastre.

También lo consultaron sobre los dichos de Sergio Mamarelli, ex Secretario Coordinador del Gobierno de Mariano Arcioni, que en las últimas horas tuvo declaraciones muy fuertes con frases resonantes como “en Chubut los sueldos son ficticios y los complementan robando”.

“No pueden quedar en la nada esos temas. No todos pueden estar en la misma bolsa. Si es cierto lo que dice, que vaya y aporte a la justicia, de lo contrario son declaraciones para la tribuna. Preocupa que lo diga alguien como Mamarelli que formó parte del círculo más cercano del gobernador. Estamos hablando de alguien que ocupó cargos importantes. No es un tipo cualquiera. Parece mentira que nos acostumbremos a estas declaraciones sin que nadie actúe”, señaló.

Sastre indicó que “vivimos tiempos donde debería primar el diálogo, no creo que sea el momento de hacerse el ofendido o esconderse. Hay que abrir el juego, y hablar con todos”.

Sobre el tope salarial admitió que “hay que evaluar cuánto nos permite ahorrar, pero siempre teniendo en cuenta que eso debe ir acompañado de un plan de acción. Porque si esos descuentos significan un porcentaje ínfimo de lo que son las masas salariales, no sirve de nada. Y pedirle a los otros poderes que lleven adelante esa medida, cuando es el Ejecutivo el que está en falta, es contradictorio”.

Fue indagado el Vicegobernador sobre si era el momento de hablar de Minería en la Provincia, y volvió a ser claro: “yo ya marqué mi postura sobre el tema. Y creo que en este momento lo que menos necesitamos es un tema nuevo para seguir dividiendo a la gente y a la sociedad”.

Y al referirse a las declaraciones de dirigentes del PJ que admitieron querer a los hermanos Sastre y a Maderna, entre otros, de cara al futuro armado del partido, indicó que “agradecemos esas declaraciones. Nosotros nos sentimos parte, porque es lo que practicamos a través de las formas que elegimos para hacer política. Es el momento de avanzar todos juntos, aportar al crecimiento del Partido Justicialista. Creo que va a haber unidad de cara al año que viene y vamos a poder trabajar por el bien del PJ entre todos”, cerró.