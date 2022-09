Sastre quedará desde este viernes al frente del Ejecutivo Provincial

El Vicegobernador de Chubut asumirá el mando ante una misión comercial que encabezará el Gobernador Arcioni a España con empresarios pesqueros de la Provincia.

Este viernes el Vicegobernador Ricardo Sastre quedará a cargo del Departamento Ejecutivo Provincial, por espacio de casi dos semanas. En medio de ello, habrá una misión comercial similar a la que se presentó en Brasil la semana pasada, aunque esta vez con empresarios de la pesca, encabezada por el Gobernador Arcioni en Vigo, España.

“Estaremos al frente del ejecutivo por espacio de unas dos semanas, en lugar de Mariano (Arcioni). La realidad es que más allá de lo institucional de ocupar el cargo en su ausencia, hoy tenemos una excelente relación, y estamos los dos enfocados en seguir gestionando soluciones para una Provincia que cuenta con todos los recursos para crecer”, dijo Sastre.

El Vice además mantiene la idea de “reforzar las economías regionales, como hicimos en San Pablo con productores de nuestra provincia. Cosméticos de Esquel, agua mineral de Río Mayo, té que se hace en Madryn, cerezas de Gaiman. Tenemos muchísimas alternativas, y el Estado debe ser generador de estas oportunidades. Nosotros volvimos de Brasil el sábado, y el domingo los productores de la provincia me decían que ya estaban intercambiando mails con empresarios de aquel país. Y en esto fue clave la relación con el Embajador Daniel Scioli, porque se comprometió, gestionó y acompañó en todo momento. No es lo mismo que hagamos una gira con representantes del Consulado, que darle un marco institucional con la presencia del Embajador. Para los empresarios, esto es clave, porque habla del compromiso de las partes”, admitió.

Detalló más adelante que “el langostino que se pesca en nuestras aguas, es de los mejores en cuanto a calidad en el mundo, y viene exportándose muy bien. Y hemos logrado que después de mucho tiempo se vuelva a exportar la merluza. Ahí también tuvo que ver el Embajador Scioli. Lo convocamos junto al sector privado a una reunión en Madryn, y cuando fue, dio su palabra de gestionar y estar presente en esta ronda de negocios para la provincia. Hoy, con los resultados que se están obteniendo, es una seguridad que Brasil va a ser un socio estratégico clave para Chubut”.

Además se refirió a los productos ofrecidos por productores locales, y dijo que “si bien todos tuvieron excelentes lazos comerciales con sus pares brasileños, la cereza del Valle de nuestra provincia, fue algo así como la perla de esta gira. Tuvo muchísimo alcance y aceptación, y tengamos en cuenta que en un viaje terrestre, las cerezas llegan a Brasil en un camión refrigerado en solo 4 días”.

MISIÓN VIGO

El Gobernador Arcioni encabezará una misión comercial a la Feria de Pesca de Vigo, en España, junto a representantes de las cámaras y las empresas del sector, teniendo en cuenta que se habla de una de las economías regionales más grandes que tiene la Provincia.

“El viaje de Mariano será junto a funcionarios de nuestra provincia y empresarios pesqueros, en una de las grandes ferias mundiales, como es la que se realiza en Vigo. Son oportunidades claves para brindarle otro abanico de posibilidades al sector privado. Desde el Estado tenemos que generar esto constantemente, para seguir abriendo puertas. La provincia tiene todo lo necesario para crecer a buen ritmo, solo debemos plasmarlo mediante gestiones y diálogo con todos los sectores y actores”.

Hace hincapié el Vicegobernador, en que “la economía regional es clave en el desarrollo de una Provincia. Hoy por citar un ejemplo, Madryn puede usarse tranquilamente como un trampolín para que Trelew vuelva a estar con su industria a la altura de lo que siempre tuvo. Acá no puede crecer una ciudad sola, debemos apostar al crecimiento de todos. Madryn trabaja todo el tiempo para seguir impulsando sus parques industriales, el Parque Tecnológico. Lo sé porque fueron banderas de nuestra gestión municipal de ocho años, que encontraron continuidad en la actual administración de Gustavo (Sastre). Y Trelew tiene que ser parte. En Brasil, también gestionamos que haya un vuelo directo San Pablo – Trelew. Todos los puntos turísticos del país, tienen conectividad directa con Brasil. Excepto Madryn. Y qué mejor para la comarca, que gestionar ese vuelo a Trelew, que tiene un Aeropuerto Internacional y está en medio de una comarca que tiene infinidad de propuestas”.

ALTERNATIVAS

Sastre manifestó estar “muy entusiasmado con lo que venimos haciendo, y tenemos muy en claro lo que podemos darle a la Provincia. Hay que crecer, impulsar a Chubut en todas sus regiones, y buscar alternativas para cada sector, generando puestos laborales que sean genuinos. Aprendimos que las confrontaciones no son sanas. La minería es un tema que está totalmente agotado en la Provincia, pero no por eso hay que quedarse cruzado de brazos. Porque hay que llevar respuestas a todos. Entonces debemos avanzar gestionando otras alternativas que permitan que todos los rincones tengan mayores ingresos. Fue lo que se buscó en Brasil. Y también la semana próxima con la feria de pesca en España. En el caso del viaje a San Pablo, fue costeado por el CFI. Entonces Chubut no solo no hizo ninguna erogación, sino que además llevó a sus productores y empresarios a Brasil, y tuvo excelentes resultados de cara a lo que viene”.

Y explicó que “a nosotros nos gusta mucho trabajar en conjunto con el sector privado, en Madryn lo hicimos ni bien ganamos la elección de 2011. Incluso pudimos concretar la llegada de Exal Group antes de asumir la intendencia en diciembre. Eso sirvió para que la empresa capacite a 200 chicos de la Escuela Politécnica de Madryn en Europa, para luego tomarlos como empleados en la planta que trabaja del aluminio que no utiliza Aluar, lo que significa darle un valor agregado a un producto con el que ya contábamos”.

POLÍTICA Y LEY DE PESCA

El año próximo será tiempo de un nuevo proceso electoral en la provincia, y si bien confirmó que “nuestro espacio político va a tener un candidato en 2023”, admite que “hoy tenemos la mira puesta en la gestión. Y creemos firmemente que esa es la mejor campaña que uno puede hacer. Trabajar de cara a la gente, y ser una alternativa válida mirando a futuro”.

Sobre los partidos y las estrategias electorales, explica que “soy afiliado al Justicialismo, y también tenemos nuestro propio espacio. Veremos cómo se da todo para el año próximo. Hace tiempo que venimos diciendo que la gente no vota los sellos políticos, vota a los candidatos. Nosotros vamos a trabajar y mostrar lo que hemos hecho cada vez que nos tocó conducir una gestión. Esa es la mejor carta de presentación que podemos tener. Lo que se hizo y lo que se sigue haciendo”.

Recuerda también que “Madryn nunca tuvo un Gobernador. Estamos convencidos de que podemos replicar en la provincia lo que se ha hecho en esta ciudad. Y en base a eso no es ilógico que se pueda plantear una fórmula con alguien de Comodoro, son las ciudades que mayor crecimiento han tenido en este tiempo”.

Sobre las PASO dijo que “ya hay muchísimas provincias que decidieron desdoblar elecciones con Nación. Yo en cuanto a las PASO siempre tuve la misma posición. Es una pérdida de tiempo para los vecinos, y muchos partidos obligan a que todos vayamos a participar de sus internas. Yo creo que la gente tiene que ir y votar una vez, a su candidato. Si algún sector político necesita hacer internas, que las haga puertas adentro, pero que no pongan a toda la gente de rehén para dirimir estas cuestiones”.

Por último se refirió a la Ley de Pesca, y marcó nuevamente su postura, dada a conocer ya tiempo atrás: “La Ley de Pesca se debate para que el sector tenga beneficios, no es que se está debatiendo por algo que viene a perjudicar. Igualmente mi postura es que si se aprueba en Legislatura, sea en forma unánime de todos los bloques. Que se hagan las modificaciones que tengan que hacerse, pero siempre priorizando que ninguno de los sectores que intervienen, salga perjudicado. No tenemos que hablar desde el desconocimiento. Hay que leer la Ley, y buscar que sea justa para todos. Si el empresario tiene más ganancias, deberá tomar mayor mano de obra. Pero tienen que participar todos los actores en la confección de la misma, y tiene que haber compromiso por parte de todos los bloques legislativos para dialogar y arribar a consensos que vayan en beneficio de la gente, sin quitarle nada a nadie” cerró.