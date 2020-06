Sastre pidió más trabajo y menos hipocresía

El vicegobernador salió a responder los dichos del Diputado Juan Pais, que había dicho que una resolución de presidencia habilita las sesiones virtuales.

“Es raro que siendo Diputado, Presidente de Bloque y abogado, no sepa que para sesionar en forma virtual primero necesita ingresar el proyecto para modificar el reglamento interno de la cámara. Ningún diputado, incluyendo a Pais, ingresó un proyecto de esas características”.

El vicegobernador de la provincia de Chubut, Ricardo Sastre, habló sobre la situación del Poder Legislativo, la necesidad de tratar la Reestructuración de Deuda, y reiteró que “de la situación que se atraviesa tenemos que salir adelante en forma conjunta, sin hipocresías”.

“En este momento se conjugan dos situaciones. Una es el atraso salarial de los empleados legislativos, y la otra es la situación de la Pandemia, que estamos atravesando el peor momento desde que comenzó todo esto hace 90 días. Es una realidad que todos pueden ver, en ambos casos”.

Al respecto indicó que “por un lado no podemos exponer así a los diputados y a toda la gente que trabaja en el lugar cada vez que se sesiona, y por otro sabemos que tampoco podemos tener un Poder Legislativo parado”.

El vicegobernador fue consultado por las declaraciones del diputado Juan Pais, que señaló a Sastre para que se pueda sesionar mediante una resolución de presidencia.

“Es raro que siendo diputado, presidente de bloque y abogado, no sepa que para sesionar en forma virtual primero necesita ingresar el proyecto para modificar el reglamento interno de la cámara. Para ello se necesitarían al menos dos sesiones presenciales, una para dar ingreso al proyecto y otra para su tratamiento. Así y todo, ni Pais, ni ningún otro diputado, presentó este proyecto ante la cámara. No hubo absolutamente ningún ingreso referido al tema. Parece que es más fácil, patear la pelota afuera y hacerse el distraído”.

Sastre anunció que este jueves “vamos a mantener una videoconferencia con los presidentes de bloque para analizar los pasos a seguir. Tampoco vamos a hacer las cosas mal mediante una resolución para que después una eventual sesión virtual sea impugnada. Ya demasiadas cosas se han hecho mal en Chubut como para que sigamos sumando negativas. Si mañana sesionamos en forma virtual, cualquier vecino puede impugnar la sesión porque la forma no está implementada y tampoco está en el reglamento de la cámara. Las cosas tienen que hacerse por derecha, o no hacerse. Creo que eso es algo que debería estar claro a esta altura“.

Además indicó que “estas no son señales de si están bien o no las relaciones con el Poder Ejecutivo. Hablo con Mariano (Arcioni) como corresponde, pero el presidente de la Cámara en la Legislatura soy yo. Y yo no voy en desmedro de ninguna figura política ni tampoco de ningún Poder. A los hechos me remito. Todo lo que el Ejecutivo ha mandado al Poder Legislativo de diciembre hasta acá, ha tenido tratamiento y posterior aprobación. Absolutamente todo. No sé qué interpretan algunos. Si se quisieran poner palos en la rueda, me parece que no actuaríamos de la forma que actuamos. Ahora esperamos poder tratar la Reestructuración de la Deuda, que es muy importante para la Provincia”.

SALARIOS

Al hablar con respecto a APEL y sus dirigentes, dijo que “lo que piden es que se les dé una fecha de pago concreta. Más allá del atraso que tienen, que es de dos meses, ellos siempre solicitaron que se les diera la fecha de pago. Esa fue siempre la condición. Y el Poder Ejecutivo no ha podido brindar con certeza ese dato. Nosotros desde el lugar que ocupamos tampoco podemos brindarles certezas al respecto. Ya una vez me comprometí a que iban a pagarles porque me lo habían asegurado, y después no se cumplió”.

Sobre la reestructuración de deuda, Sastre indicó que “es clave su tratamiento, y si bien no estoy al tanto de cuestiones que pertenecen al Ministerio de Economia, creo que este proyecto debería venir acompañado de un gran paquete de medidas económicas porque si bien es cierto que se debe refinanciar la deuda, también es verdad que es fundamental trabajar en achicar el déficit mensual”.

“Acá se debe trabajar en conjunto. No es que para algunas cosas se es oficialista y para otras no. Se trata de sacar la Provincia adelante, pero entre todos. Nuestro accionar está claro desde el principio, y hemos aprobado todo lo que pidió el Ejecutivo. Nadie puede decir lo contrario, y las pruebas están a la vista. Yo no creo que Arcioni quiera que a Chubut le vaya mal. Entonces hay que acompañar para poder dar pasos concretos, y dejar de lado la hipocresía que se ve a veces. El otro día veía que legisladores de nuestra provincia a nivel nacional se sacaban ‘la fotito’ para brindar apoyo, pero no habían llegado a sus casas y ya estaban tirando piedras a la gestión provincial”, cerró.