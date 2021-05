Sastre pidió dirigentes con más política y menos demagogia

Luego de la votación, el vicegobernador Ricardo Sastre dijo que la provincia que «necesitamos dirigentes con más política y menos demagogia. El proyecto es el 129, no es el 128 que habla de nuevas actividades productivas. Algunos políticos esperan estos momentos para hacer demagogia, quisiera saber qué dicen o piensan si se aprueba una IP que haga cerrar las puertas de Aluar, PAE, o la explotación de petróleo en Comodoro. Qué pasa si hacemos eso, y dejamos toda esa gente en la calle”, explicó

La Iniciativa Popular que se encontraba en la comisión de recursos naturales, contaba entre sus argumentos, con delimitaciones varias para actividades que hoy no sólo se llevan adelante en muchas ciudades de Chubut, sino que además brindan miles de puestos de trabajo.

Sobre esto, y la llegada de su tratamiento al recinto, se expresó el Vicegobernador Ricardo Sastre, quien admitió que “lo que necesitamos son hombres y mujeres que hagan más política y menos demagogia”, apuntando a los dichos “de varios que como hoy dicen estar en contra de la Minería, declaran para la tribuna pidiendo por la Iniciativa Popular. Qué pasaría si cerramos la actividad del petróleo en Comodoro, quién va a dar soluciones concretas a todos los empleados que quedan en la calle. Lo mismo si avanza la IP y Aluar baja su producción en Madryn. Estamos hablando de una empresa que brinda, en forma directa e indirecta, trabajo para casi 4 mil personas. Entonces, podemos dar debate, dialogar, y hasta fijar posición de un lado y del otro, pero si cierran esas empresas, entre otras que se ven afectadas por la Iniciativa Popular como PAE o la industria del pórfido, vamos a tener miles de desempleados en las calles, y obviamente es lo ultimo que necesitamos”.

En otro orden, el Vicegobernador señaló que “debemos avalar la diversidad de pensamientos, ser respetuosos y no esconderse. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo que corren peligro en cada punto de Chubut, porque absolutamente en todas las localidades grandes, existen actividades de alguna industria que se ve afectada por esta iniciativa”.

Para Sastre, evidentemente “debe ser más fácil lanzar declaraciones para la tribuna o ganar centímetros en algún diario, que pensar realmente en lo que puede suceder si se avanza con diversos proyectos. La realidad es que el 129, delimitaba muchísimas actividades que hoy son principales industrias de las grandes ciudades de Chubut. Hay que ser más serios a la hora de plantear estas cuestiones. No es el momento de lanzar declaraciones al aire. Porque en definitiva, la IP salió con un dictamen de rechazo desde la comisión de Recursos Naturales, pero también hay diputados en esa misma comisión, que plantean estar a favor de la IP en los medios, o en las redes sociales, pero con solo una firma de alguno de ellos en la comisión alcanzaba para que pueda tratarse en el recinto con un despacho favorable. Saben cuántos Diputados que dicen en los medios y en las redes sociales estar a favor de la Iniciativa Popular, firmaron el dictamen en forma favorable para llevarlo al recinto al menos con despacho en minoría? Ninguno. Entonces evidentemente en la calle y en los medios dicen una cosa, y en sus bancas, hacen otra” cerró Sastre.