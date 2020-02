Sastre: “Nos debemos una charla puertas adentro con el gobernador”

Sastre explicó que “no hay riesgo para nada de la faceta institucional, aunque sí creo que en lo personal nos debemos dar una charla porque hemos construido un relación de amistad con Mariano y algún exabrupto para con sus aliados políticos entiendo que fue desafortunada pero no son temas como para sumar a la compleja situación que tiene la provincia de Chubut, pero lo haremos dilucidaremos puertas adentro”.

Crisis, ajuste y unidad del bloque

En cuanto a la crisis por la que atraviesa Chubut señaló que “es una situación muy compleja, entiendo que desde el Ejecutivo se viene haciendo un esfuerzo para cumplir con las obligaciones, pero en los últimos meses nos hemos acostumbrado a una crisis se ha ido instalando y debemos desarticularla lo más rápido posible porque no solamente afecta a los empleados públicos sino a todo lo que los circunda”.

Adentrándose en los proyectos de ley que mando el gobernador y que aún no se pudieron tratar, el presidente de la Legislatura expresó que “más allá de que no se pudo sesionar en extraordinarias como lo pidió el Ejecutivo en enero por las medidas de fuerza de los empleados legislativos, vamos a tener a tener la semana que viene una reunión con los presidentes de los bloques de la Legislatura para avanzar y sesionar para darle las herramientas que el Ejecutivo esta necesitando para aplicar el ajuste que pretende”.

“No se abrió otro bloque”, afirmó Sastre negando la ruptura legislativa de Chubut al Frente; aunque agregó que “la existencia de diferencias o que se marquen distintas posturas son parte de realidad y no lo vamos a desconocer, pero entiendo que con las charlas y las reuniones podemos ir subsanando esas diferencias”.

“No se trata de marcarle la cancha a nadie, sino tratar de aportar para que los proyectos sean más saludables o que aporten a un mayor protagonismo en el Ejecutivo para que así pueda conseguir que esta crisis repercuta lo menos posible en la sociedad”, concluyó.

