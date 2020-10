Sastre le mandó un mensaje a Arcioni: “Hay que escuchar a la gente”

En medio del conflicto desatado por la suspensión de la sesión virtual del jueves, el vicegobernador manifestó que “Todos los poderes del Estado están trabajando sin la normalidad que debieran hacerlo, con protestas de los empleados en las rutas y llevando adelante paros por los atrasos salariales”.

En cuanto al encuentro con los sindicalistas estatales que él mismo habilitó, expresó que “Vieron que linda y que importante fue la reunión, porque es muy importante hablar, no hay que esconder el diálogo y seguramente de esa reunión con todos los referentes sindicales vamos a poder avanzar muchísimo”.

En ese marco, Sastre lanzó un duro tiro por elevación al gobernador aseverando que “A la gente no hay que escucharla dos meses antes de las elecciones hay que escucharla siempre, porque la única realidad es la que nos plantean y ellos son los que nos ponen en el lugar que estamos. No hay que esconderse”.

Sobre la crisis provincial expresó que “La situación es muy difícil, el país esta atravesando por una situación socieconómica muy difícil sumado a un contexto de pandemia. La situación es muy grave y preocupante”.

Cuando se le consultó sobre la importancia del apoyo de Nación, Sastre señaló que “nosotros también debemos hacer las tareas y ajustarnos a la realidad que nos toca vivir, siempre dije que no pasa por hacer ajuste y achiques, hay que tener inteligencia para promover nuevas acciones productivas que generen ingresos. Nos jactamos que tenemos la cuarta provincia exportadora del país y que es una provincia sumamente rica, entonces no nos merecemos estar así”.