Sastre exigió que la justicia investigue el espionaje

El vicegobernador Ricardo Sastre dialogó con La Posta Comodorense Radio y exigió “una investigación a fondo” sobre el espionaje que se le habría estado haciendo en su vivienda particular. Afirmó que se trata de hechos que “no tienen precedente en la provincia” y le reclamó al ministro Massoni que haga “un análisis profundo dentro de la propia fuerza policial”.

Sastre explicó que “es un tema en el que no vertí opinión hasta que considerara conveniente y la Justicia pueda avanzar en el tema, pero esta data de varios días atrás cuando recibí mensajes de empleados públicos de fuerzas policiales y decidí hacer una exposición en el cual me anoticiaban de un perjuicio hacia mi entorno familiar”.

Para el vicegobernador, “Esto genera una preocupación enorme por la situación en que se dan los hechos y más aún si se le suman las declaraciones del procurador del día de ayer donde también el propio gobernador estaba siendo investigado. Entiendo que quienes conducen las fuerzas policiales tienen que hacer un análisis muy profundo porque en todos los casos estos hechos devienen de la propia fuerza y que estén investigando al gobernador y al vicegobernador no tiene precedente en la provincia de Chubut”.

Respecto a los dichos del ministro de Seguridad Federico Massoni, quien afirmó que el gobierno no esta involucrado en estos temas, indicó que “Massoni tiene que hacer un análisis muy profundo puertas adentro sobre qué es lo que esta ocurriendo en la fuerza, porque Doña Rosa tranquilamente puede pensar que si esto esta pasando con nosotros que les puede esperar a ella”.

Finalmente, Sastre exigió que “se tiene que investigar a fondo por la Justicia para que esto no se vuelva a producir porque no amerita que se investigue a ningún vecino de la provincia de Chubut que no deba ser investigado, menos aún el gobernador y el vicegobernador”.

