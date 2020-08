Sastre dijo que ahora «le toca al Ejecutivo»

“Cuando uno asume la tarea que le fue encomendada por el vecino, tiene que hacerla de la mejor manera posible. En el contexto de crisis que se atraviesa, sumado a esta realidad de una Pandemia mundial, la situación no ha mejorado, pero todos debemos aportar desde el lugar que nos toca”, dice el Vicegobernador de la Provincia de Chubut, Ricardo Sastre.

Explica sobre la aprobación de la Ley de Renegociación de la Deuda, que “los Diputados hicieron un buen trabajo, realizaron modificaciones al proyecto, y el mismo se aprobó casi en forma unánime. Solo un Diputado no lo acompañó, y eso habla no solo del buen entendimiento que hubo, sino también de la confianza depositada en el Ejecutivo desde todos los bloques. Hubo críticas a la situación, y también los diputados recordaron en sus horas de preferencia que han acompañado todas y cada una de las herramientas enviadas por el Ejecutivo. Desde el Legislativo, seguimos haciendo lo que corresponde. Ahora es turno de que el Gobierne muestre capacidad, solvencia y pasos firmes, buscando implementar estas herramientas de la mejor manera posible para todos los chubutenses. De nada servirá si en pocos meses el déficit crece, y no se acciona con un plan económico y de desarrollo que permita mejorar la situación”.

El Vicegobernador insiste en que “es momento de diálogo, de participación, de poder arribar a consensos que permitan que a todos les vaya mejor. Si le va bien al Gobierno, le va bien a la gente. En eso hay que trabajar, en volver a poner de pie la Provincia”.

Para Sastre, la solución “llegará más pronto y de forma más concreta, si el camino es el del diálogo con todos los sectores. Es necesario e imperioso recomponer esos vínculos y profundizar en los acuerdos. En ese sentido creo que la llegada de Javier Touriñán al Gobierno, puede ser muy importante. Es una persona que conozco, es un buen dirigente, conoce el Poder Legislativo porque fue Diputado, y conoce el Ejecutivo por haber sido funcionario. Puede brindar esa herramienta de reconciliación con los sectores con los que el diálogo se vio dañado. Pero lo más importante es que cada uno aporte desde el lugar que le corresponde”, dijo Sastre.

Para el Vicegobernador de Chubut “se vienen tiempos de mucho trabajo y necesitamos, entre todos, encontrar la mayor cantidad de soluciones para salir adelante lo antes posible. No va a ser fácil, nadie dijo que lo sería, pero hay que dialogar, acordar y consensuar. Esos factores son fundamentales ante cualquier situación de crisis, máxime teniendo en cuenta la realidad que se atraviesa por la Pandemia de COVID-19, que obviamente repercute en lo cotidiano de cualquier ciudad, provincia o país”, cerró.