Sastre con el ministro de Gobierno y Bomberos

El Vicegobernador Ricardo Sastre recibió esta mañana en Madryn a Cristian Ayala, Ministro de Gobierno de Chubut, y a representantes de Defensa Civil y Bomberos.

Esta mañana en Puerto Madryn, tuvo lugar un encuentro entre el Vicegobernador de la Provincia, funcionarios y representantes de diversas instituciones.

Tiene que ver con las actuaciones del incendio que se desató los primeros días de enero, y que incluyeron tanto a personal de Defensa Civil como así también Bomberos.

“Tenemos un equipo tremendo de bomberos, que ya han demostrado largamente lo que pueden brindar a la comunidad. Y en el caso de Defensa Civil, sucede lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer, es coordinar acciones conjuntas que permitan avanzar en un trabajo asociado ante siniestros como estos”, explicó el Vicegobernador.

Además, Sastre resaltó que “durante el incendio, todos realizan la tarea que toca, y por eso destacamos el buen funcionamiento de ambos grupos. Lo que precisamos, es que haya otro tipo de mancomunión a la hora de afrontar el siniestro. Eso no solo nos permitirá llegar al objetivo de aplacar el incendio, como sucedió en cada intervención de estas instituciones, también nos permitirá ganar horas de trabajo”.

En otro orden señaló que “siempre hubo buena predisposición de estos grupos, a veces hay algunas cuestiones internas que terminan generando un problema donde en realidad no tiene que haberlo. Nuestra tarea, como funcionarios públicos, es estar con ellos como lo hicimos durante los días que duró el siniestro, ayudar y estar con el aparato estatal acompañando a todo lo que precisen. En la parte operativa y de logística, no tenemos nada que reprocharle ni a Defensa Civil ni a los Bomberos, pero si entre ellos existiera alguna diferencia, deberán entender que a la hora del incendio, trabajan todos detrás del mismo objetivo. Y una vez culminado el siniestro, tendrán tiempo para realizar una reunión y analizar qué salió mal, que salió bien, y en qué se debe mejorar. Pero eso será después de la intervención. Durante la misma, son un equipo de trabajo, y deben actuar como tal”, cerró el Vicegobernador.

Ricardo Sastre le solicitó a las partes “que este tipo de encuentros y reuniones se den con mayor frecuencia, ya que esto brindará mayores ventajas a la hora de actuar en el terreno”, cerró.