Sastre busca un acuerdo con APEL para poder sesionar

A media mañana y tras participar del primer día de clase en la localidad del Dique Ameghino, el Vicegobernador Ricardo Sastre encabezó junto a los presidentes de los tres bloques (Manuel Pagliaroni por Cambiemos, Adriana Casanovas del PJ y Juan Pais, de Chubut Al Frente), y el gremio APEL, una reunión en la que se buscó llegar a un acuerdo para comenzar con las sesiones ordinarias de la Legislatura la semana próxima.



“Estuvimos reunidos con los presidentes de todos los bloques y representantes del gremio. Escuchamos sus posturas, y luego se las comunicamos al Ejecutivo, pero la realidad es que estamos atravesando una crisis, y no hay aún fecha de pago estimada, como para saber si los empleados legislativos percibirán sus haberes antes del comienzo de sesiones. A pesar de ello, el sindicato dejó en claro su posición, que es la de recibir los haberes y luego sí poder sesionar con normalidad”.

Al ser consultado sobre lo que dialogaron con el Gobernador sobre el tema, indicó que “todos tenemos predisposición, pero desde el Ejecutivo prefieren no brindar una fecha estimativa, para no generar falsas expectativas y que estos acuerdos se terminen cayendo. Por eso es preferible ir paso a paso, y seguir dialogando entre todas las partes de acá a la semana próxima, para ver de qué forma podemos arribar a una situación que beneficie a todos”, cerró.