Sastre aseguró que este año se define el futuro de Chubut

El Vicegobernador aseguró que “la Provincia entra en un año que será clave”, y que lo que suceda en materia electoral “marcará el rumbo de cara al futuro. Chubut viene avanzando, salió a flote hace un tiempo y se ha logrado una importante estabilidad. Hay que sostenerla con diálogo, y profundizarla con acciones”, dijo

Para el Vicegobernador en el 2023 “estará en juego el futuro de un proyecto que pretende seguir impulsando las políticas productivas, y mantener aceitado el andamiaje entre los sectores público y privado. Es fundamental organizar ese trabajo conjunto, para poder avanzar”.

Sobre ello, indica que “no debe quedar solo en palabras. Debemos gestionar con acciones concretas. Hace tiempo atrás dijimos que íbamos a fijar esas gestiones como prioridad, que íbamos a potenciar a Chubut y sus productores, pero necesitábamos hacerlo con criterio y responsabilidad. Tiempo después pudimos organizar una reunión en Madryn entre el Embajador Argentino en Brasil, Daniel Scioli, y el sector privado”.

RESULTADOS Y PROYECCIÓN

Sastre recordó que “luego de ese encuentro, se edificó la posibilidad de armar una misión comercial a San Pablo con productores de cada rincón de la provincia. No solo llegó la confirmación del regreso del langostino de nuestra provincia a Brasil, sino que además obtuvimos grandes resultados con productores regionales que pudieron insertar sus productos en el mercado extranjero. Fueron gestiones que nos trajeron muchísimos beneficios. Y hemos tenido la posibilidad de visitar distintos emprendimientos de Chubut, como los viñedos en Los Altares. Hay infinidad de productos que se desarrollan en nuestras tierras, y eso debe seguir siendo prioridad para cualquier gobierno. Los lineamientos de crecimiento de nuestro territorio, no deben ser demarcados por banderas políticas o colores partidarios. Si es beneficioso para Chubut y sus vecinos, hay que intentarlo entre todos”.

INCLUSIÓN SIN REGIONALISMO

El Vicegobernador mantiene una firme postura sobre el crecimiento sostenido. “Cada región tiene su sector productivo, y es razonable debido a la amplia variedad de clima en nuestra provincia. Pero al margen de que pueda haber polos productivos sectorizados, el impulso desde el Estado debe ser sostenido para que no haya regionalismo a la hora de buscar un progreso para cada rincón. Y entre todos los actores protagonistas buscar con responsabilidad las alternativas viables para aquellos lugares que han quedado más postergados. Es nuestra responsabilidad como estado, y es lo que pregonamos hace tiempo”.

Sastre apunta al diálogo para poder avanzar, y lo resalta diciendo que “lo fundamental es contemplar siempre la posibilidad de tener esa llegada, esos canales abiertos de diálogo con todos. Es imposible que no llevemos a Chubut al lugar que merece, si tenemos la posibilidad de ejercer una comunicación leal con todos aquellos que tienen responsabilidades públicas. El objetivo, nuestro, de la oposición o del partido que sea, es que a la gente le vaya mejor y que se pueda crecer siempre un poco más. Es la forma que conocemos de hacer política para todos aquellos que ocupan nuestro espacio”.

EL “MODELO”

Muchos relacionan en forma inmediata el apellido del Vicegobernador con Puerto Madryn, no solo porque llevó adelante dos gestiones al frente de la intendencia de esa ciudad, sino también porque su hermano Gustavo es el actual jefe comunal. Y se plantea el crecimiento que ha tenido esta localidad durante las gestiones mencionadas, entre 2011 y la actualidad.

Lejos de esquivar la responsabilidad, el Vicegobernador admite que “no tenemos dudas de que vamos a poder replicar en Chubut lo que hemos hecho en nuestra ciudad. Porque sabemos cómo lo hicimos, tenemos claro qué herramientas usamos. Lo hicimos con una gestión de puertas abiertas que permitió que todos aquellos que quieran sumarle a la ciudad, puedan hacerlo sin tener que pensar en banderas y partidos políticos. Dimos participación a los mejores en lo suyo, a los que son capaces de llevar adelante diversas áreas y grupos de trabajo, sin importar raíces políticas, y eso no es algo que falte en nuestra provincia. Hay muchos dirigentes capaces de aportar para mantener ese crecimiento del que hablamos, sostenido en el tiempo y a futuro. Madryn es una ciudad con muchísimas posibilidades de potenciarse día a día, y es cierto que nunca dejó de crecer en nuestras gestiones al frente del Departamento Ejecutivo, pero Chubut tiene incluso mayor cantidad de herramientas y protagonistas para lograrlo. Sabemos que no es una tarea sencilla, pero no nos postularíamos para gobernar la provincia, si no supiéramos cómo hacerlo”, cerró Sastre.