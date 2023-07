Sánchez: “Estamos en alerta naranja por los vientos, pero puede ser alerta roja mañana”

Aldo Sánchez, pronosticador de la oficina local del Servicio Meteorológico, advirtió a LU4 que “La situación no ha cambiado y sigue la alerta amarilla por fuertes vientos para la tarde, pero alerta naranja para esta noche y la madrugada del martes. Hay que estar atento en las próximas horas porque es posible que se dicte la alerta roja por el viento con ráfagas mayores a los 140 km/h”.

En ese marco recordó que “El récord del sábado fue de 160 km/hs alrededor del mediodía, lo que no es un valor normal que se haya registrado en nuestra ciudad; aunque no son situaciones frecuentes, pero ya sucedieron valores similares en años anteriores”.

Por último señaló que “No se ha evaluado a qué se deben estas situaciones de tanta intensidad de viento, pero puede que el calentamiento climático sea uno de los factores que influyan en este tema”.