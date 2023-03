Sampaoli: “Quienes usurpen tierras serán incluidos en los registros de infractores”

Maximiliano Sampaoli, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, expresó a LU4 que “Hemos tenido una usurpación masiva el fin de semana largo y cuando intervino el personal policial interpusieron a los niños y no se pudo concretar el desalojo, iniciando luego la presentación judicial”.

En diálogo con LU4, el funcionario remarcó que “Sorprendió por la forma en que se dio, porque estuvo bastante armado y en el día en que se dio. El Municipio esta urbanizando lotes sociales con financiamiento nacional para agregarle servicios públicos, por eso creemos que esta no es la manera usurpando tierras creyendo que de esa manera se podrán quedar con esos terrenos. Ahora se los relevará e ingresará al registro de infractores para que no puedan acceder a entrega de tierras públicas”.

Luego indicó que “Venimos concretando muchas obras públicas en la ciudad y tenemos proyectados para este 2023 unas 120 obras, entre las que se están ejecutando y las que se iniciarán, incluyendo mejoramiento de espacios públicos y de servicios esenciales y deportivas; sin olvidarme de los bacheos que estamos concretándolo de manera muy intensa”.

“En lo que respecta a forestación venimos aplicando el plan de arbolado urbano en todos los barrios y ahora plantaremos 122 nuevos arboles como homenaje al aniversario de nuestra ciudad, sumando uno más por cada año que cumpla la ciudad”, agregó.

Finalmente se refirió a la cuestión electoral y dijo que “Yo tengo la intención de participar en las elecciones y presentarme como candidato de intendente y darle continuidad a los muchos años de gestión que venimos transitando. Hay varios compañeros que tienen las mismas intenciones y siempre soy optimista y sumarlos a todos a partir del diálogo”.

Resaltando que “Estamos atentos a lo que pueda suceder con las elecciones de Trelew, creo que va a ser muy interesante y puede haber algunas sorpresas”.