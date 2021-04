Sampaoli anticipó que no habrá cambios en Comodoro

Maximiliano Sampaoli, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, señaló a LU4 que no habría modificaciones ni ampliaciones de las restricciones en la ciudad frente a los nuevos anuncios nacionales.

“Tenemos en vigencia un decreto provincial hasta el 2 de mayo, pero nos reuniremos con el ministro Puratich para y con el ministro de Gobierno para consensuar algunas acciones. Más allá de insistir con los protocolos vigentes, especialmente en los comercios, entendemos que no habrá grande modificaciones”, aseguró.

El secretario municipal agregó que “Seguramente se seguirán con las restricciones de la cantidad de gente en las reuniones sociales y las nocturnas en cuanto a los horarios, pero entendemos que no se ampliarán las restricciones adicionales a las actividades comerciales e industriales de la ciudad”.